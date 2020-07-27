МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Чаще всего преступления в налоговой сфере совершаются в строительстве, торговле и на транспорте, сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

"Это сфера строительства, торговли, в том числе оптовой, финансово-кредитной системы, на транспорте", — сказала Леоненко.

По ее словам, преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, "а также лицами, фактически владеющими и руководящими бизнесом — так называемые конечные бенефициары".

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 9.00 мск.