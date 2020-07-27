МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

"Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления – "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано", — сказала Леоненко.

По ее словам, традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК РФ (198–199.2 – ред.), плюс тут еще добавляется статься 159 (мошенничество).

"Как правило, событие этого преступления связано с незаконным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость. Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й", — пояснила Леоненко.

Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

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