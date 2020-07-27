ВЛАДИВОСТОК, 27 июл /ПРАЙМ/. Новая программа поддержки спроса на туристические поездки по России в 2020 году может простимулировать туроператоров на создание конкурентоспособных туров и, как ожидается, в целом поможет развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Условиями получения госсредств являются: стоимость путевки от 25 тысяч рублей, покупка путевки у туроператора по внутреннему туризму, включенному в реестр, или напрямую у отеля через нацсистему "Мир", длительность тура не менее пяти ночей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что кешбэк будет предусмотрен для турпакетов по 44 регионам РФ, в том числе Приморью.

"Очевидно, что это будет максимально востребовано, это долгожданная мера поддержки. На текущий момент мы вынуждены резко переориентировать свое направление развития: наши туроператоры, которые еще в прошлом году делали акцент на въездном турпотоке, переориентируют свои турпродукты на внутренний турпоток. Они должны создать не только профессиональный, но и конкурентноспособный турпродукт. Соответственно, стоимость турпродукта будет являться одним из значимых факторов", — отметил Шестаков.

По его словам, новая мера поддержки поможет развитию туротрасли региона.

"Увеличение количества гостей у нас в крае — это абсолютно необходимый критерий развития отрасли и в целом малого и среднего предпринимательства. Сейчас, когда туристов в крае нет или практически нет, недостаток в гостях ощутили без исключения все сферы, связанные с туристкой отраслью", — добавил собеседник.