МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, проходившего по делу об уклонении от уплаты налогов, планируют объявить в международный розыск по новому делу о сокрытии 57 миллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко. Новое дело возбудили против основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Белойвана

"Его (Белойвана – ред.) планируется объявить в международный розыск. Следствие продолжается", — сказала Леоненко. Она пояснила, что Белойван скрылся от органов следствия.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Его признали виновным в восьми преступлениях по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере". По данным СК, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей.

В начале октября того же года Мосгорсуд смягчил приговор Белойвану на три месяца. Защита бизнесмена просила изменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. Затем в ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО-1 УФСИН Москвы ("Матросская тишина") освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.

По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

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