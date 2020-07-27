МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5635, до 818 120, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5635 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (24,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Свердловской и Нижегородской областях, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 694, 2. Свердловская область — 252, 3. Нижегородская область — 188", — говорится в сообщении.



Также отмечается, что наименьшее число случаев заболевания за сутки отмечено в Еврейской автономной области — три, Чукотском автономном округе и Севастополе — по одному.

Более трех тысяч человек выписаны в России после COVID-19, за все время выписаны 603 329.

За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев. За весь период по России умерло 13 354 человека.