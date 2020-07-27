МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске перед первой линией бонов превышает норму в 8 раз, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

На прошлой неделе это превышение ПДК было меньшим — в 1,3 раза.

"Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 8 раз, в устье реки Амбарная превышения ПДК не зафиксированы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего с момента аварии на ТЭЦ-3 проведен отбор 738 проб, в том числе 663 — воды, 24 — донных отложений, 10 — отходов в грунте и 41 — грунта.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.