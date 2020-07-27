События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 июля
МОСКВА, 27 июля. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май)
|4%
|4%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июль)
|98,1
|94,5
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,544 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|17:00 мск
|RUB
|Энел Россия — телеконференция менеджмента
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2020
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 17.07.2020)
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018
|1,35 — див-д 2019
|RUB
|Т Плюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 17.07.2020)
|0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018
|0,1349441266080478 (9м2019) + 0,089962751072032 (фин) — див-д 2019
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске)
|RUB
|ММК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/News/20200727/831833110.html