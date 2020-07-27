КИШИНЕВ, 27 июл /ПРАЙМ/. Миссия Международного валютного Фонда и власти Молдавии сумели достичь соглашения на уровне экспертов о новой трехлетней программе сотрудничества, в рамках которой республика сможет получить 558 миллионов долларов, сообщила пресс-служба МВФ.

В период с 7 по 24 июля миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном провела удаленные дискуссии с властями Молдавии по поводу новой экономической программы на три года.

"Миссия МВФ и власти Молдавии достигли соглашения на уровне экспертов о трехлетней программе экономических реформ, которую МВФ поддержит посредством расширенного механизма кредитования и механизма расширенного финансирования. Утверждение программы позволит Молдавии получить финансовую помощь в размере около 558 миллионов долларов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВФ.

Пресс-служба фонда отмечает, что новая программа основывается на прогрессе, достигнутом в рамках предыдущей программы и нацелена на поддержание восстановления Молдавии после пандемии коронавируса, а также на продвижение институциональных реформ.

В МВФ рассчитывают, что новая программа позволит Молдавии сохранить макроэкономическую стабильность и независимость Национального банка республики.

На основании предварительных выводов по итогам визита, эксперты МВФ подготовят отчет, который будет представлен для обсуждения и утверждения Исполнительному совету МВФ.

Предыдущая трехлетняя программа сотрудничества Молдавии с МВФ завершилась в марте этого года.