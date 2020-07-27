МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Компания Google решила продлить удаленный формат работы для своих сотрудников по меньшей мере до июля следующего года, сообщает газета Wall Street Journal.

"Google будет держать своих сотрудников дома, по крайней мере, до следующего июля", — пишет газета, отмечая, что это делает компанию первой крупной американской корпорацией, официально оформившей продолжение удаленной работы на фоне пандемии коронавируса.

Ранее руководство Google сообщило своим сотрудникам, чтобы они ожидали возвращения в офисы в январе.

Как отмечает газета, этот шаг затронет почти все 200 тысяч штатных сотрудников Google и ее материнской компании Alphabet.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи сам принял решение о продлении удаленного формата работы на прошлой неделе после обсуждения с топ-менеджерами, пишет газета со ссылкой на источник.

"Я надеюсь, что это обеспечит гибкость, необходимую вам, чтобы сбалансировать работу с заботой о себе и своих близких в течение следующих 12 месяцев", — цитирует газета слова Пичаи из сообщения сотрудникам.