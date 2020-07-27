МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Для 20 регионов страны в рамках программы стимулирования развития жилищного строительства "Стимул" из резервного фонда выделены дополнительные 6,2 миллиарда рублей, говорится в опубликованной в Twitter вице-премьера Марата Хуснуллина презентации.

"Из резервного фонда выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 6,2 миллиарда рублей на реализацию программы "Стимул" в 20 регионах", — говорится в презентации.

В презентации также уточняется, что в настоящее время ведется отбор заявок на реализацию мероприятий по программе в 2021-2024 годах.

Программа "Стимулирование жилищного строительства" является частью национального проекта "Жилье и городская среда" и предусматривает субсидирование строительства инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. Объем ежегодного финансирования программы – 22,5 миллиарда рублей. В 2019 году в рамках программы субсидировано строительство 136 объектов в 42 регионах.