НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл /ПРАЙМ/. Россия предложила Индии поставки трех препаратов против коронавируса, показывающих положительные результаты, сообщил генеральный директор Совета по продвижению фармацевтического экспорта Индии Удай Бхаскар.

Совет является уполномоченным органом правительства Индии по экспорту фармпрепаратов.

"Россия разработала на внутреннем рынке несколько препаратов и зарегистрировала ряд иностранных препаратов для лечения COVID-19. Из этих препаратов российское министерство здравоохранения и его промышленность предложили индийским компаниям поставлять три препарата собственного производства против коронавируса, которые показывают положительные результаты в России", — говорится в сообщении на сайте совета.

В числе предлагаемых лекарств – фавипиравир, выпускаемый под названием "Авифавир" и произведенный в Исследовательском институте химического разнообразия олокизумаб, разработанный группой компаний "Р-Фарм", а также левилимаб.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня он был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Олокизумаб (торговое наименование "Артлегиа"), применяется для терапии цитокинового шторма — чрезмерного ответа иммунной системы пациента при коронавирусной инфекции средней тяжести. "Р-Фарм" 21 мая зарегистрировал этот препарат по показанию ревматоидный артрит, а 3 июня он был внесен в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Левилимаб был создан при поддержке Минпромторга РФ в рамках госпрограммы по разработке улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов. Препарат 5 июня получил государственную регистрацию в рамках специальной процедуры из-за способности управлять цитокиновым штормом.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят более 485 тысяч человек, выздоровели более 917 тысяч человек, умерли более 32 тысяч.