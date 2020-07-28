МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Пользователи платежной системы PayPal из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе сервиса произошел во вторник около 01.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Германии, Великобритании и Польши. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности, в Москве.

По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы со входом, 15% испытывают проблемы с работой веб-сайта и 11% жалуются на проблемы с отправкой платежей.