28 июля (Dow Jones). Котировки золота в понедельник достигли нового рекордного максимума, поскольку ослабление доллара США вдохнуло новую жизнь в ралли драгоценных металлов, спровоцированное неопределенными перспективами мировой экономики.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX в течение дня демонстрировали рост на 2,2%, до 1940,10 доллара за тройскую унцию, превысив прежний максимум 1923,70 доллара, установленный в сентябре 2011 года. Фьючерсы завершили день с повышением на 1,8%, на отметке в 1931 доллара за унцию, что является вторым подряд рекордным уровнем закрытия.

Отметки, достигнутые в понедельник, знаменуют собой важный этап для рынка золота, сопоставимый с периодом 2008-2011 годов и концом 1970-х. Мрачные перспективы мировой экономики, снижение процентных ставок, эскалация трений между США и Китаем, ослабление доллара – все эти факторы подстегивают рост золота, поскольку инвесторы активно покупают активы-убежища.

"Есть многое (на рынках), о чем нужно беспокоиться, из-за чего золото привлекает такое внимание и такие деньги", – замечает Дэвид Гаветт, главный аналитик по драгоценным металлам Marex Spectron.

"Мы видим, как средства выводятся с фондового рынка и других активов и инвестируются в золото", – говорит Гаветт. В результате наблюдается столь резкий рост цен на золото, добавляет он.

Цены на золото растут уже седьмой день подряд, что является самым длительным периодом роста с февраля. За последние 30 дней золото подорожало примерно на 9,0%, а с начала года — на 27%, что делает этот драгоценный металл одной из лучших инвестиций 2020 года.

Тем временем серебро, которое также воспринимается в качестве актива-убежища и используется при производстве многих товаров, в понедельник подорожало еще более существенно, чем золото. Сентябрьские фьючерсы на серебро подскочили на 7,2%, до 24,501 доллара за унцию, что является максимумом за почти семь лет.

Ослабление доллара делает деноминированные в американской валюте драгоценные металлы более доступными для держателей других валют. Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость валюты США против шести других валют, в понедельник продолжил снижаться, и по итогам июля может показать наиболее масштабное месячное снижение за последние десять лет.

В этом году традиционная обратная зависимость цен на золото от доллара была заметна слабее: оба актива выигрывали от покупок на фоне пандемии. Однако теперь эта обратная связь вновь проявляет себя, и золото укрепится в следующие месяцы в случае дальнейшего ослабления доллара, говорит Джони Тевес, стратег-аналитик UBS Group по драгоценным металлам.

"Динамика цен на золото в этом году определялась растущим стратегическим спросом", — отметила Тевес. Инвесторы, которые ранее не были активны на рынке золота, теперь покупают его, и благодаря этой тенденции цены могут подняться выше 2000 долларов за унцию в течение шести месяцев, добавила эксперт.

Акции золотодобывающих компаний Barrick Gold Corp. и Newmont Corp. получили поддержку в связи с подорожанием золота и серебра. Бумаги некоторых компаний, занимающихся добычей золота, с начала года прибавили более 50%.

Котировки золота подскочили в Лондоне, который считается мировым центром торговли золотыми слитками, и на фьючерсном рынке в Нью-Йорке. В ходе сессии пятницы в Лондоне цены на золото превысили отметку в 1900 долларов за унцию впервые с 1919 года, когда были запущены золотые фиксинги – метод ежедневного установления стоимости драгоценного металла Банком Англии и N.M. Rothschild & Sons, компании, впоследствии ставшей инвестиционным банком Rothschild & Co.

Текущий рост цен на золото отличается от ралли, наблюдавшегося во время предыдущего финансового кризиса и после него, поскольку в настоящее время спрос на физический металл неустойчив. Из-за карантинных мер и экономической неопределенности продажи ювелирных изделий в Индии и Китае, двух крупных рынках сбыта золота, снизились.

Рост инвестиционных покупок более чем нивелировал падение спроса на ювелирные изделия. Однако, если спрос со стороны инвесторов ослабнет, цены могут упасть, а физическое потребление не сможет смягчить их снижение, сообщила Тевес.

Инвесторы, которые обычно мало активны до начала торгов в Европе и США, в понедельник покупали золото во время азиатской сессии. Объем сделок в Азии был небольшим, и поэтому цены выросли еще сильнее, "что стало некоторым потрясением для инвесторов в Лондоне в начале торгов", отметил Гаветт.

Тем не менее, по его словам, рост котировок золота может прерваться в случае коррекции на фондовых рынках. Тогда инвесторам придется продавать драгоценные металлы, чтобы избежать маржин-коллов, подчеркнул эксперт.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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