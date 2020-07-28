КРАСНОДАР, 28 июл /ПРАЙМ/. Отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет, заявила РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

В начале лета в СМИ появилась информация о том, что стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%. В Ассоциации туроператоров России назвали эту информацию фейком, в Российском союзе туриндустрии также не согласились с подобным прогнозом.

Власти Краснодарского края по факту работы отрасли в июне-июле резюмировали, что рост цен на отдых в регионе не наблюдается.

"Нет, не фиксируем. Для этого нет никаких предпосылок. Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов. А повышение цен в данном случае – это не лучшая стратегия", — сказала Балаева.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию, с 21 июня, когда карантин был снят, – работу гостиниц и пансионатов. Однако несмотря на ряд послаблений и открытие объектов режим повышенной готовности продлен в регионе до 3 августа.