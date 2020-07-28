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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В инфраструктуре не сошлись цифры — Исполнение федерального проекта "Информационная инфраструктура" и без того буксующей нацпрограммы "Цифровая экономика" затормозилось: во втором квартале из заявленных десяти целей удалось достичь только одной.

— В Россию приходит внешнее углеродное регулирование — Аналитики продолжают оценивать издержки российской экономики в случае введения в ЕС пограничного углеродного налога на углеродоемкий импорт.

— Соцслужбам нужны возрастные изменения — Как следует из совместного исследования Всемирного банка и Международного Красного Креста, основная часть ухода за пожилыми гражданами России, несмотря на существование развитой системы социального обеспечения, ложится на плечи их родственников.

— На фронтах холодной Вены — Россия и США тестируют новый переговорный формат: три межведомственные рабочие группы будут на протяжении четырех дней обсуждать проблемы стратегической стабильности.

— Дома окнами на спад — Первая половина 2020 года обернулась для большинства регионов снижением объемов ввода жилья — даже удержавшиеся в положительной зоне субъекты РФ демонстрируют замедление темпов сдачи объектов.

— Мир в Донбассе продержался 19 минут — В Донбассе вступили в силу новые меры по контролю за бессрочным перемирием.

— Заур Дадаев вспомнил о пытках — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Заура Дадаева, осужденного за убийство оппозиционера Бориса Немцова.

— Средних нет и отстающих — Средний балл ЕГЭ по ряду предметов в 2020 году, несмотря на три месяца дистанционного обучения, вырос по сравнению с результатами выпускников прошлых четырех лет.

— Взятки проиграли в казино — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга Владимира Потапкина.

— "Роснефти" подобрали конкурентов — Как выяснил "Ъ", Минприроды готово выставить на аукционы только два из трех запрошенных "Роснефтью" газовых участков в Красноярском крае — Дерябинское и Казанцевское, тогда как Ушаковское месторождение будет зарезервировано для "Норникеля".

— Hyundai обзаводится активами General Motors — Как узнал "Ъ", Hyundai в случае покупки старой площадки General Motors в Санкт-Петербурге может перевести туда производство некоторых моделей, выпускаемых на калининградском заводе "Автотор".

— Молоко побежало за границу — Падение рубля и слабый спрос на молочную продукцию на российском рынке стимулируют производителей наращивать экспорт.

— Несбыточные долги — Проблемный гарантирующий поставщик электроэнергии "Волгоградэнергосбыт", ранее входивший в холдинг "Энергострим", вновь смог договориться с энергорынком о реструктуризации долга в 13 млрд рублей.

— Инфляция разменялась на металл — Новую неделю рынок золота начал с обновления исторического максимума — $1945 за тройскую унцию.

— Минимальный процент крупным шрифтом — Депутаты собираются обязать банки четко и крупным шрифтом информировать вкладчиков о минимальной гарантированной ставке в договорах по депозиту.

— Гастромаркеты потянуло к жилью — Несмотря на то что в сегменте гастромаркетов Москвы стали проявляться первые признаки кризиса, этот сектор заинтересовал новых игроков.

— Игры повышенной облачности — Объем российского рынка видеоигр к 2024 году вырастет до $2,7 млрд при среднегодовых темпах 5,1% в год, а рынок облачного гейминга, в котором вычислительная нагрузка переносится с пользовательского компьютера на удаленное устройство, будет расти опережающими темпами, следует из отчета PwC.

— Sreda сменила окружение — Группа ПСН семьи Дмитрия Ананьева вышла из проекта жилого комплекса Sreda у станции МЦК "Новохохловская" на юго-востоке Москвы.

— Биткойн ушел на взлет — Биткойн обновил максимум с сентября прошлого года, остановившись вблизи уровня $11 тысяч.

— Граждан помайнили легкими деньгами — Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты "комиссии",— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В УК может появиться новая статья "Налоговое мошенничество" — Российский Уголовный кодекс может пополниться новой статьей – "Налоговое мошенничество".

— Льготные кредиты стали еще доступнее — Банк России снизил ставку по кредитам малому бизнесу до 2,25% годовых.

— В двух регионах России этой осенью пройдет онлайн-голосование — Дистанционное голосование будет проведено в Курской и Ярославской областях в сентябре 2020 года при довыборах депутатов в Госдуму, решил 27 июля Центризбирком России.

— Кораблестроители просят переоценить головные корабли для ВМФ России — На встрече 27 июля с президентом России Владимиром Путиным гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов поднял вопрос об определении цены головных кораблей для Военно-морского флота (ВМФ), на которых обкатываются новые системы и технологии строительства новых проектов перед серийным строительством единиц для ВМФ.

— Ипотечное кредитование вышло из кризиса — Спрос на ипотеку в июне оказался почти на треть выше прошлогоднего.

— "Лукойл" вложится в африканское месторождение — "Лукойл" Вагита Алекперова за $300 млн выкупит 40%-ную долю в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале, сообщила компания 27 июля.

— Hyundai хочет купить закрытый автозавод в Санкт-Петербурге — Компания "Хендэ мотор мануфактуринг рус" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 94,83% компании "Дженерал моторз авто", сообщила пресс-служба ФАС.

— Бюро кредитных историй станут квалифицированными — С января 2021 года в России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ), которые будут оперативно предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщика.

— Экс-президент "Гуты" Артем Кузнецов стал партнером MR Group — Бизнесмен Артем Кузнецов стал партнером MR Group по проекту жилого комплекса Symphony 34, который планируется построить на 2-й Хуторской улице недалеко от станции метро "Дмитровская", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с ними.

— Инвестбанки теряют комиссии — Инвестбанки в первом полугодии 2020 года получили комиссионных от сделок с российскими компаниями $144,7 млн, на 19% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году, подсчитали аналитики Refinitiv.

— Доходы шведских компаний превзошли все ожидания — От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Экзамен для первоклашки — Первого сентября за парты впервые сядут более 1,5 миллиона ребят.

— Дом вместо ссылки — Татьяна Москалькова хочет помочь получить жилье жертвам политических репрессий.

— Налогам добавят срок — Заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко озвучила в интервью РИА Новости предложение своего ведомства о необходимости добавить в Уголовный кодекс новую статью — "Налоговое мошенничество".

— Вольный большегруз — На крайнем Севере продолжается масштабный эксперимент по использованию беспилотных большегрузных автомобилей.

— SPA хочу — Россияне раскупили в магазинах весь летний запас уличных бассейнов.

— Квартира подождет — Верховный суд разъяснил, как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов.

— Как в мире корабли — В 2020 году с отечественных верфей военные получат 14 боевых кораблей — рекорд даже по сравнению с советским временем.

— В Думу через интернет — Электронное дистанционное голосование будет проводиться с 11 по 13 сентября на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях.

— Отдых требует надбавок — Правительство выделит из своего резервного фонда дополнительные 800 млн рублей на оплату отпусков или их компенсацию сотрудникам интернатов и домов престарелых.

— Деньги без грубости — Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в КоАП, позволяющий привлекать сотрудников банков к административной ответственности за нарушение процедуры взыскания долга.

— Техосмотр до ареста доведет — Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми оператору техосмотра будет грозить уголовное наказание, если он работает без аккредитации, то есть не имеет права выдавать диагностические карты.

— Жалоба как госуслуга — В августе начнется эксперимент по обжалованию действий надзорных органов в досудебном порядке через Единый портал госуслуг.

— С учетом ситуации — Конституционный суд РФ разрешил судам снижать размер компенсации за незаконное использование товарного знака.

— Я знаю — саду цвесть — Международная акция "Сад Памяти", стартовавшая 18 марта в Севастополе и Владивостоке, финишировала 27 июля на Камчатке.

— Приговор без обид — Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: негативное мнение потерпевших о подсудимом не является отягчающим обстоятельством.

— Прибор заочного видения — Профессиональные водители, обязанные перед каждым рейсом проходить медосмотры, смогут делать это дистанционно.

— Ослепит и перехватит — Войска Восточного военного округа уже в этом году начнут получать новейшие высокомобильные комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин".

— Льет слезы лед — Лесные пожары добрались до самых северных районов нашей страны.

— Кот доступа — Уже с начала нового года может начаться маркировка (специальными чипами или просто бирками, кольцами, ошейниками и клеймами) почти всех животных, принадлежащих человеку, — домашних кошек и собак, а также коров, свиней, домашней птицы, овец и коз, лошадей, кроликов, северных оленей.

— Камера сохранения — Приложение Instagram включает камеру даже тогда, когда не происходит съемка фото или запись видео.

— Взрыва не будет — ФСБ во взаимодействии с МВД и СК России пресекли деятельность члена террористической организации, который планировал совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве.

— Короля сыграет свита — В конце 2021 года в России станет возможна рентабельная добыча нефти с баженовской свиты благодаря технологиям, созданным в рамках проекта "Бажен".

— Нефть вмешалась в выборы — Власти США готовы применить санкции против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара из-за блокировки морских портов, откуда экспортируется нефть из Ливии.

— Поражающие факторы — Во втором часу ночи я набрал ведро холодной воды и с удовлетворением выплеснул его вниз.

— Флаги спущены — Власти США закрыли генеральное консульство в китайском городе Ченду, как того потребовал Пекин в ответ на аналогичное требование американцев прекратить работу представительства в Хьюстоне.

— Что за перемирием — С 27 июля в Донбассе вступил в силу режим всеобъемлющего бессрочного прекращения огня: работа диверсантов, стрелков, артиллерии, снайперов, использование любых летательных аппаратов и других форм наступательных действий отныне запрещены.

— Пример Brexit заразителен — Итальянские сенатор, бывший член движения "5 звезд" и в недавнем прошлом тележурналист Джанлуиджи Парагоне официально объявил о создании политической партии "Италэкзит", которая "поможет стране вырваться из удушающих объятий Брюсселя".

— "Мертвые души" на удаленке — Федеральное агентство по труду Германии расследует факты мошенничества фирм, незаконно получивших от государства выплаты на сотрудников в рамках модели "сокращенной работы" — это что-то вроде нашей удаленки или вынужденного отпуска.

— Фастфуд прогнали с эфира — Лондон развернул новый фронт кампании против лишнего веса граждан.

— Хаос по спирали — В двух крупных городах на западном побережье США — Сиэтле и Портленде — власти официально объявили о "бунтах".

— Любовь сквозь границы — Норвежской невесте и ее шведскому жениху пришлось играть свадьбу в лесу на границе двух стран из-за того, что Норвегия не впускает шведов на свою территорию.

— Обгон почти не виден — Обгонять автомобили вдогонку за другой машиной можно, если хватает видимости.

— Вышла из доверия — Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор 25-летней местной жительнице, не оправдавшей доверия продавца машины.

— Штраф — за границу — Знаменитые иностранные интернет-компании, включая "Фейсбук", "Твиттер" и прочие, должны открыть свои представительства в России.

— Отпуск на Боспоре — Пять черноморских заповедников открывают маршруты, которые приведут в древние города и антивирусную рощу.

— Карантин улетел – Двадцать седьмого июля московский аэропорт Шереметьево снова открыл терминал D, откуда будут выполняться международные рейсы.

— Секрет в шкафу — В Подмосковье открывают спецплощадки для крупного мусора.

— Дом для кота — Коронавирусные ограничения закрыли не только торговые центры, кафе и спортивные залы.

— Под арестом и без паспорта — Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным арест бывшего статс-секретаря — замглавы минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 млн рублей.

— Пчеломор — Полицейские начали проверку сразу по нескольким десяткам заявлений о массовой гибели медоносных пчел, поступивших одновременно от жителей трех районов Кемеровской области.

— Пломбир от гриппа — Секрет вкусного и полезного мороженого, которое поможет в профилактике простудных заболеваний и укрепит иммунитет, раскрыли ученые Башкирского государственного аграрного университета.

— Тяжба по воде — Департамент по тарифам Новосибирской области изменил приказ, определяющий нормативы потребления воды в жилых помещениях.

— Второй заход – Двадцать девятого июля в Петербурге должен завершиться снос первого дома массовой серии по городской программе развития застроенных территорий.

— Канал не проскочили — Под Волгоградом нашли автомобиль с восемью погибшими.

— Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ" — Вторую очередь Центра водных видов спорта — спорткомплекс "Акватория "ЗИЛ" — открыл 27 июля мэр Москвы Сергей Собянин.

— Показания снимет Сеть — С начала 2022 года Россия окончательно перейдет на интеллектуальную систему учета электрической энергии.

— "Цифра" продлит век углеводородов — Традиционный взгляд, что добыча нефти и газа связана исключительно с технологиями прошлого века, весьма далек от реальности.

— Стоит ли своих денег OPPO А91 — Китайские аппараты хороши тем, что никогда не знаешь — а чего же от них в итоге ждать, они могут как разочаровать, так и приятно удивить.

— Когда за парту?— Новый учебный год планируется начать в школах в обычном, традиционном формате.

— Приемный час — Как проходит самая необычная вступительная кампания в вузы, когда из-за пандемии коронавируса все мероприятия переведены в онлайн-формат.

— Шире круг — В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) набирают магистров на программу "Педагогика и психология проектной деятельности в образовании".

— Уроки карантина — Самым стрессовым дистанционное обучение оказалось не для детей, а для родителей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Отложные нужды: эксперты прогнозируют снижение расходов на нацпроекты на 10-25% — Пандемия коронавируса может изменить стратегию государства в достижении национальных целей.

— Доля Анатолии: билеты в Турцию подорожали на 30-42% — После заявления правительства РФ об открытии рейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян.

— Вместе в карьер — Создание бывшим главой женералитета Карлесом Пучдемоном новой партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) под предлогом объединения всех борцов за независимость региона — не более чем попытка вернуть утраченное после бегства из Испании лидерство.

— "Панцирь" с интеллектом: комплекс сможет отражать атаки без оператора — Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" получили уникальную систему автоматизированного управления.

— Вселенная СССР — Разработчики игр предложили упростить получение прав на советские и российские киноленты — в частности, на те, которые находятся в Госфильмофонде.

— Сохранные предприятия: корпорации отказались от сокращений и урезания зарплат — В период пандемии и вызванного ей кризиса крупные предприятия отказались от сокращений штата и заработных плат, выяснили "Известия" по результатам опроса компаний из списка топ-50.

— Раздельный сор: в ГД заподозрили торговые сети в антисанитарии — рупные российские торговые сети заподозрили в систематическом нарушении санитарных и экологических правил при раздельном сборе и хранении мусора.

— Сдаст анализ: профпригодность студентов проверят по цифровому следу — Российские ученые разработали систему, позволяющую определить профпригодность студента и выпускника вуза по цифровому следу.

— Тонкий контроллинг: Роспотребнадзор за полгода изъял 260 т "санкционки" — Продукция из санкционного перечня продолжает поступать на российские рынки, несмотря на усиление мер по недопущению ввоза запрещенных товаров.

— Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам — Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ.

— Глубины познания: в России построят уникальные суда для научных работ — "Известия" впервые публикуют информацию о технических возможностях новых отечественных "плавучих лабораторий".