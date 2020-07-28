МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Монетный двор США из-за снижения объемов производства ограничивает объем поставок золотых и серебряных монет покупателям, пишет агентство Блумберг со ссылкой на документ этой организации.

Отмечается, что предприятие в Уэст-Пойнте в штате Нью-Йорк, где производятся золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты, которые затем продаются через сеть дистрибьюторов, в настоящий период принимает меры для предотвращения распространения коронавируса среди своих сотрудников, что может привести к замедлению производства в течение следующих 12-18 месяцев. При этом не сообщается о работе предприятий монетного двора США в других штатах.

Агентство подчеркивает, что предприятие больше не может производить золотые и серебряные монеты одновременно, что вынуждает его выбирать только один из металлов. Как отмечает Блумберг, в настоящее время монетный двор запрашивает у постоянных покупателей прогнозы спроса.

"Пандемия создала нам целый ряд новых проблем… Мы полагаем, что это приведет к некоторому снижению мощности, поскольку Уэст-Пойнт пытается сбалансировать безопасность сотрудников и рыночный спрос", — говорится в документе.

Золото и другие драгоценные металлы традиционно считаются более надежными активами, спрос на которые растет во времена экономической нестабильности. Стоимость золота выросла с начала июля уже на 7,35%. Его цена растет пятый месяц подряд. С марта 2020 года его стоимость увеличилась более чем на 21%.

США лидируют в мире по числу случаев коронавируса (более 4,2 миллиона) и умерших пациентов с вирусом (более 147 тысяч).