МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 5395, до 823 515, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5395 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1620 (30,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 823 515 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 674, Свердловской области — 209, ХМАО — 187, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 674, 2. Свердловская область 209, 3. Ханты-Мансийский АО 187", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Калмыкии и Еврейской автономной области — по два, Ненецком автономном округе — один.

За сутки после коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 8888 человек, за все время — 612 217.

За сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13 504.