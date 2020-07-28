МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" объявлен в федеральный розыск по делу о сокрытии налогов, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Ранее замглавы СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко в интервью РИА Новости заявила, что основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, проходившего по делу об уклонении от уплаты налогов, планируют объявить в международный розыск по новому делу о сокрытии 57 миллионов рублей.

"После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск", — сказала Иванова.

Для бизнесмена это уже второе уголовное дело: в июле прошлого года Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.

Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения из-под стражи "фактически скрылся", отмечает следствие.