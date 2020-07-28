МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВТБ стал владельцем 15% доли в компании, реализующей проект развития комплекса "Игора Драйв" — центра авто- и мотоспорта, сообщила пресс-служба банка.

"Банк ВТБ стал владельцем 15% доли в компании, реализующей проект развития комплекса "Игора Драйв" — уникального центра авто- и мотоспорта",- говорится в сообщении.

Комплекс расположен на площади 100 гектаров в 54 километрах от Санкт-Петербурга и включает 10 профессиональных трасс, в том числе для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото и парных гонок, а также трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки.

Строительство комплекса "Игора Драйв" завершено в конце 2019 года. Автор проекта — немецкий архитектор Герман Тильке, создатель всех современных автодромов Формулы-1, начиная с 1988 года. Инфраструктура "Игора Драйв" позволяет проводить гонки ведущих международных и российских серий. В 2020 году комплекс уже принял этап Кубка мира по бахам (ралли-рейдам), Российскую серию кольцевых гонок. На конец августа этого года запланирован этап Российской дрифт серии.

"Банк ВТБ традиционно поддерживает автомобильный спорт. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с командой "Камаз-Мастер", являемся титульным спонсором российского этапа FORMULA 1 в Сочи. Сотрудничество с "Игора Драйв" стало логичным продолжением этого направления продвижения бренда ВТБ. Мы сможем поделиться накопленной нами экспертизой и опытом проведения соревнований международного уровня, что будет способствовать успешному развитию нового комплекса", — отметил старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.