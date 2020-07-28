События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 июля
МОСКВА, 28 июля. — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2020)
|2,2%
|-0,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2020)
|0,3%
|-2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2020)
|0,5%
|0,1%
|8:30
|JPY
|Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамии
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
|-75,26 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|-1,6%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|0,769 млн барр
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
|44,3%
|15%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,892 млн барр
|-2,088 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,375 млн барр
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,25%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|16:30 мск (14:30 лнд)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
|RUB
|ГМК Норильский никель — производственные результаты за 2кв/1П2020
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты и финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
https://1prime.ru/News/20200728/831838454.html