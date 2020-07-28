КИЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины во вторник привлекло 10,7 миллиарда гривен (386 миллионов долларов) от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), сообщила пресс-служба министерства.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один — в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — три месяца и один год. По итогам аукционов в государственный бюджет было привлечено в эквиваленте 10,693 миллиарда гривен (386 миллионов долларов — ред.)", — говорится в сообщении минфина в Facebook.

Средневзвешенная доходность трехмесячных облигаций составила 7,1%, а однолетних — 9,2%. Облигации в валюте предлагались только на год по ставке 3,5%.