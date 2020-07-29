МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Киберугрозы при использовании смартфона могут поджидать россиян не только на работе и дома, но и в отпуске, обезопасить свое устройство от злоумышленников можно, установив дополнительную блокировку, программу для отслеживания местоположения гаджета, а также заблаговременно обновив программное обеспечение и все приложения, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

"Есть несколько базовых правил безопасности, которые касаются использования смартфона: их мы рекомендуем придерживаться перед поездкой и во время нее. На смартфон стоит установить PIN-код или идентификацию по отпечатку пальца. Блокировка обезопасит от несанкционированного доступа к вашим данным. Можно установить программу для отслеживания местоположения девайса или включить соответствующие настройки на смартфоне – так вы сможете удаленно заблокировать устройство, если оно потеряется или его украдут", — пояснил он.

Эксперт также рекомендует не делиться личными данными и не вводить конфиденциальную и платежную информацию при входе в интернет через общественные открытые точки Wi-Fi. "Если вы хотите активно пользоваться Wi-Fi в поездке, стоит установить VPN: так злоумышленники не смогут получить доступ к данным, которыми вы обмениваетесь в сети", — советует он.

"Обязательно обновите программное обеспечение и приложения на смартфоне еще до поездки. Не лишним будет сделать резервные копии всех важных файлов. К тому же на устройства с Android стоит установить надежное защитное решение, которое обезопасит от всех актуальных видов угроз: троянов, шифровальщиков, программ-шпионов и тому подобного", — отметил Галов.

Поездка также не отменяет базовых правил мобильной кибербезопасности. "Не переходите по сомнительным ссылкам в мессенджерах и соцсетях, устанавливайте приложения только из официальных источников и не давайте приложениям те разрешения, которые им не нужны: например, приложению-фонарику явно не нужен доступ к микрофону", — напомнил он.