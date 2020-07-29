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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Железно дороже — ОАО РЖД утратило оптимизм относительно перспектив не только кризисного 2020 года, но и дальнейших пяти лет. Как стало известно “Ъ”, ОАО РЖД, весной сообщившее о заметном ухудшении прогноза погрузки по итогам 2020 года, планирует пересмотреть и другие параметры долгосрочной программы развития (ДПР) монополии до 2025 года.

— Неравенство не столько в деньгах — Эпидемия коронавируса в РФ может практически не повлиять на уровень неравенства в стране, считают в Высшей школе экономики (ВШЭ).

— Счетная палата прошлась по закупкам — Регуляторам госзакупок не удалось в полной мере реализовать потенциал контрактной системы — такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты по результатам мониторинга за 2019 год.

— Авто с пробегом по безденежью — Объемы автокредитования в минувшем месяце превысили значения прошлого года, быстрому восстановлению способствовал отложенный спрос, сформировавшийся за время карантинных ограничений.

— Дело пахнет перегаром — Минпромторг, выяснил "Ъ", до конца года планирует разработать "концепцию внедрения в массовое потребление" алкозамков (блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе) и "простимулирует" автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера.

— Сберегательная маска — Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором.

— "На край смотрит вся страна!" — Господин Дегтярев, заменивший арестованного по обвинению в организации заказных убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подвел итоги первой недели пребывания на Дальнем Востоке.

— Турецкоподанные — В Азербайджан для совместных маневров с участием сухопутных войск и авиации прибыли турецкие военные.

— "К ошибочному толкованию намерений России прийти легко" — Американский военный эксперт Майкл Кофман о доктринальных спорах России и США.

— "Интер РАО" будет расти внутрь — "Ъ" удалось ознакомиться с проектом стратегии развития "Интер РАО" до 2030 года. Компания "Интер РАО" окончательно отказывается от экспансии на зарубежных рынках, сконцентрировавшись на российском бизнесе, в который планируется вложить до 1 трлн рублей за десять лет.

— В элитном жилье стало просторнее — Рынок элитного жилья пока переживает текущий кризис острее массового.

— "Вымпелком" догоняет поезд — "Вымпелком" потратит 3 млрд рублей на строительство мобильной сети в московском метро на оборудовании китайской Huawei.

— Госбанки пересели на общественный транспорт — Сбербанк и ВТБ хотят участвовать в программе модернизации пассажирского транспорта городских агломераций, которую разработали госкорпорация ВЭБ.РФ и Минтранс.

— Россия закрылась от свинины — Увеличение собственного производства, падение цен и введение импортной пошлины на свинину привели к снижению импорта этого мяса до минимальных значений.

— ABBYY пустилась в поиск — IT-компания ABBYY разработала корпоративную поисковую систему для поставщика ракетных двигателей структур НПО "Энергомаш".

— "Нам даже теоретически смысла объединяться нет" — Владелец "Южуралзолота" Константин Струков о ситуации с компанией Petropavlovsk и перспективах золотодобычи.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Аэрофлоту" для преодоления кризиса надо продать акций примерно на 100 млрд рублей — Правительство поручило Росимуществу, Минфину и Минтрансу осуществить допэмиссию акций "Аэрофлота" и разместить их по открытой подписке – распоряжение правительства опубликовано во вторник, 28 июля.

— ПФР пополнят деньгами коррупционеров — Министерство юстиции и Минфин подготовили поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, а также закон "О противодействии коррупции", которые позволят перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученные денежные средства граждан.

— Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа — Брюссель в очередной раз откорректировал список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз.

— ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первые жалобы рядовых участников акции протеста 27 июля прошлого года в Москве, они были привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия) и оштрафованы, сказал "Ведомостям" руководитель "Апологии протеста" Алексей Глухов.

— Президент Белоруссии дает понять, что готов к жестким мерам против оппозиции — Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как сообщает агентство "Sputnik Беларусь", 28 июля посетил 3-ю отдельную бригаду спецназа внутренних войск в Уручье.

— Количество нарушений при госзакупках резко возросло — Проверяющие органы – Счетная палата (СП), ФАС, Федеральное казначейство и контрольно-счетные органы субъектов – в 2019 году выявили 112 200 нарушений в сфере госзакупок, что на 9100 больше, чем годом ранее.

— Углеродный сбор ударит по "Газпрому" — Оценки консультантов из Boston Consulting Group (BCG) практически совпадают с выводами аудиторов международной консалтинговой группы КПМГ: российские экспортеры едва ли не больше всех потеряют от введения углеродного регулирования в странах ЕС.

— МТС получила первую в России лицензию на 5G — Роскомнадзор выдал МТС лицензию на оказание услуг сотовой связи пятого поколения (5G) на всей территории России (за исключением Крыма и Севастополя).

— "Трансконтейнер" запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах — Входящий в группу "Дело" Сергея Шишкарева "Трансконтейнер" запретил перевозить свои контейнеры в полувагонах.

— Intel отстала на год — Из Intel уходит руководитель подразделения по технологиям, системной архитектуре и клиентским решениям Венката Рендучинтала.

— Facebook больше не самая дорогая соцсеть — Акции Tencent на Гонконгской бирже подорожали 28 июля на 4,5% до 543,5 гонконгского доллара ($70,12).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ты верь в дорогу — Проект скоростной платной трассы Москва — Казань обретает реальные очертания.

— На счет раз — Оформить пенсию, получить социальную страховку или узнать о начисленных налогах можно будет в отделениях банков или через банковские мобильные приложения.

— Мать, дитя, СПИД — В нашей стране 10 тысяч детей с ВИЧ, большинство "унаследовали" его от мамы при рождении.

— Защита в комплексе — Президент провел встречу с главой госкорпорации "Ростех".

— Не тарифом единым — Минтруд и профсоюзы ищут оптимальную формулу зарплаты для бюджетников.

— Пойти на жертвы — Жертвы преступлений крайне редко обращаются к адвокатам, хотя правовая поддержка им необходима.

— Без лишних рук — Распространить практику прямого перечисления денег гражданину из Фонда социального страхования на все случаи больничных, а также пособий по материнству предлагает Минтруд.

— Кликать по магазинам — В России подготовят эксперимент для новой модели трансграничной электронной торговли.

— Вещные ценности — Минпромторг нивелирует возможные риски для торговой отрасли в долгосрочной и краткосрочной перспективах.

— С учетом ситуации — Конституционный суд РФ разрешил судам снижать размер компенсации за незаконное использование товарного знака.

— Все течет, все сокращается — Улучшение работы региональных водоканалов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" сокращает издержки самих предприятий и коммунальные платежи жителей.

— Стоп-сигналы — Два года назад Роспотребнадзор инициировал введение маркировки продуктов питания "Светофор" — красным цветом в ней должны обозначаться продукты с самым высоким содержанием жира, соли, сахара.

— Поставили на первое — К обеспечению школ горячим питанием готовы 58 регионов — 100% школ в них привели в порядок пищеблоки и столовые, сообщили в минпросвещения.

— Вера от мудрого князя — Несомненно революционным событием — если выражаться современным языком — назвал Крещение Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сказавший об этом во вторник проповедь во время Божественной Литургии в храме Христа Спасителя.

— Банк поверит — Начал действовать новый сервис — "Электронная нотариальная доверенность".

— В Арктику выходит гроза субмарин — Большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога" вышли в Баренцево море для подготовки к походу по Севморпути.

— Вернуть миллиард — Генпрокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова стоимостью почти полтора миллиарда рублей.

— Патруль границы — Во вторник российские и турецкие военные провели очередное патрулирование трассы М-4 вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке арабской республики.

— Удаленка в законе — Американская компания Google сообщила своим сотрудникам, что они будут работать из дома как минимум до июля следующего года.

— Коронный съезд — Национальному съезду Демократической партии США, на котором 77-летний Джозеф Байден будет официально выдвинут кандидатом в президенты страны на предстоящих ноябрьских выборах, свирепствующая в Америке пандемия короновируса — не помеха.

— Снова нездорово — Бельгия стала одной из первых стран ЕС, в которой на фоне роста заболеваемости COVID-19 пришлось вернуть жесткие ограничения общественной жизни.

— День без выстрелов — Первые сутки прекращения огня в Донбассе, с которым связывают надежды на закрепление мира, прошли без выстрелов.

— Состояние от пандемии — Состояние 73 богатейших людей Латинской Америки в период пандемии коронавируса увеличилось на 48,2 миллиардов долларов.

— У свободы цвет янтаря — Иркутская область в числе 22 регионов России вошла в федеральную программу по оценке популяционного иммунитета, инициированную Роспотребнадзором.

— Поедем, поплывем – Двадцать восьмого июля депутаты Мосгордумы прокатились на велосипедах по создаваемому парку "Яуза".

— Кто не рискует — За 25 лет действия городской программы страхования жилья в Москве было выплачено 3,8 млрд рублей компенсаций, а число страховых случаев превысило 200 тысяч.

— Беда кабацкая — Группировка МЧС России, задействованная в ликвидации последствий ЧС в подтопленных Нижних Сергах, завершила работы.

— Вернулась домой — Подлинная плащаница вернулась в церковь Преображения Господня на острове Кижи.

— Требования ужесточились — Для кузбасских чиновников утвердили новый кодекс этики и служебного поведения.

— Стобалльники-2020 — Выпускник школы N 30 из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных на Едином госэкзамене по четырем предметам.

— Собянин и Воробьев открыли после реконструкции станцию "Нахабино" на МЦД-2 — В столичном регионе продолжают благоустраиваться станции Московских центральных диаметров.

— Вектор будет на СКИФ — Программа "Академгородок 2.0" требует комплексного развития территории, убеждены в Сибирском отделении РАН.

— Наш токамак идет навстречу Солнцу — Научный термин-сокращение "токамак" — ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками — в непереводимой кальке с русского стал общим во всех языках на исторической и символической международной церемонии, которая состоялась 28 июля 2020 года и была приурочена к началу сборки первого в мире экспериментального термоядерного реактора — ITER.

— Все нормально: идем ко дну — Фабьен Кусто, защитник океана и внук легендарного исследователя Жак-Ива Кусто, намерен построить подводный аналог Международной космической станции.

— Два в одном — Уникальный протез клапана сердца с бесшовным способом его имплантации создан учеными кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

— Плавучий университет держит экзамен — В планах Северного Арктического федерального университета (Архангельск) на это лето значилась экспедиция в Арктику с участием студентов российских и зарубежных вузов на борту судна "Профессор Молчанов".

— Хакнуть душу — Боты, роботы, андроиды — все формы искусственного интеллекта (ИИ) творят наукоемкую революцию, которая меняет жизнь и человека.

— Ковид и мэр — В городе Каменске в сжатые сроки был развернут ковидный госпиталь с новой мебелью и оборудованием, в котором мужественные врачи лечили больных по лучшим минздравовским схемам.

— Меняет лица — Столичное подразделение Следственного комитета сделало заявление — объявлен в международный розыск хозяин популярной сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Обвести вокруг ставки: 65% россиян сталкивались с обманом при найме — Большинство (65%) россиян, ищущих работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального начальства.

— Юань брал: доллар впервые занял менее 50% в торговле России с КНР — Доля доллара в торговле России и Китая упала на пять п.п. в I квартале 2020 года и достигла исторического минимума в 46%, подсчитали "Известия" на основе статистки ЦБ и ФТС.

— "Мама, стрелять больше не будут" — В Донбассе вступили в силу новые договорённости о полном прекращении огня.

— Деньгами не пахнет: средние зарплаты россиян в июне снизились на 4% — По итогам июня фонд оплаты труда в России сократился в среднем на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

— Курсовая недоработка — В августе американская валюта может подорожать до 75 рублей.

— Сочные цены: стоимость фруктов упала на 10-20% — В России в нынешний летний сезон на 10-20% снизились цены на ягоды и фрукты — например, черешня подешевела на 10–15% в сравнении с 2019 годом, персики и нектарины — на 10%, а арбузы и дыни — на 10–20%. Об этом рассказали опрошенные "Известиями" ритейлеры.

— Сравняют счёт: у кого смогут изъять неподтверждённые доходы — Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона "О противодействии коррупции" обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе.

— По доставочному принципу — Траты россиян на заказ еды онлайн выросли в 2–4 раза.

— "Индекс "Платона": как дальнобойщики выезжают из пандемии — На фоне паники в начале пандемии автомобильные грузоперевозки вместе с другими отраслями экономики прошли и через ажиотажный спрос, и через падение объемов.

— Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами — Самый совершенный российский переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" получил новые возможности.

— Очная вставка: откуда в SARS-CoV-2 фрагмент человеческого гена — Вызвавший нынешнюю пандемию коронавирус мог перейти межвидовой барьер и позаимствовать фрагмент человеческого гена еще в 2012 году.