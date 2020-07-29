МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Московские застройщики жилья вышли на объемы работ, соответствующие 95% мощности, характерной для столичных строек до начала эпидемии COVID-19, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москостройинвеста Анастасия Пятова.

Почти все виды строительных работ были остановлены указом мэра Москвы Сергея Собянина с 13 апреля до 12 мая в целях борьбы с коронавирусом.

"Конечно, девелоперы очень ждали, когда им разрешат вернуться к строительству, так как держать рабочих "в запасе" проблематично. Уже в первые дни после снятия ограничений в мае строительные компании набрали 30% мощностей. В июне застройщики вышли где-то на 75% своих прежних объемов работ, а сегодня нарастили мощности до 95% от того, что было до карантина", — отметила Пятова.

При этом, по ее словам, сроки ввода жилья для основной массы застройщиков в Москве сместились из-за ограничений, связанных с коронавирусом, "на два квартала, в редких случаях – на три". "Исключение, пожалуй, это девелопер МИЦ, сдвинувший сроки по двум корпусам значительно больше. Но там это связано не с карантином, а со сменой подрядной организации", — указала глава Москомстройинвеста.

Полностью интервью с Анастасией Пятовой читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 10.30 мск.