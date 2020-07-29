ВЛАДИВОСТОК, 29 июл /ПРАЙМ/. Объем потерь налоговых доходов на фоне коронавируса в Приморье достиг 6,2 миллиарда рублей, из них около 1 миллиарда рублей – потери налогов органами местного самоуправления, сообщает правительство региона.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Власти региона сообщали, что на первом этапе кризиса спад был зафиксирован главным образом в сфере туризма и торговли с КНР, в апреле ситуация отразилась на всей экономике края. За март, апрель и май принято около десятка краевых законов, направленных на снижение ставок по региональным налогам. Также правительством края принято решение об "арендных каникулах" для бизнеса. Председатель правительства региона Вера Щербина сообщала РИА Новости, что бюджет Приморья, по пессимистичной оценке, по итогам года из-за ситуации с коронавирусом может потерять до 21 миллиарда рублей доходов.

В среду краевые депутаты приняли в трех чтениях корректировки в бюджет региона. Щербина, которая их представляла, отметила, что они прежде всего связаны с эпидемией коронавируса – уменьшаются налоговые поступления в бюджет, увеличиваются расходы на борьбу с инфекцией и поддержку бизнеса и граждан.

"Изменения вызваны меняющейся ситуацией. По-прежнему продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они оцениваются в примерно 6,2 миллиарда рублей по консолидированному бюджету. Из них около 1 миллиарда рублей теряют органы местного самоуправления. Более 5 миллиардов – реальные потери краевого бюджета", – отметила Щербина, чьи слова приводятся в сообщении.

Общий объем доходов в 2020 году уменьшается на 1,221 миллиарда рублей — до 142,8 миллиарда рублей. При этом благодаря помощи из федерального центра поступления в краевую казну увеличены на 3,4 миллиарда рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений сокращается на 4,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов увеличивается на 2,61 миллиарда рублей —до 168,5 миллиарда.

Основной объем средств направлен на увеличение объемов дотации на сбалансированность бюджетов районов в связи с выпадающими доходами из-за коронавируса. Министерство здравоохранения Приморья дополнительно получит 641 миллион рублей, министерство транспорта – 741 миллион рублей. Министерству труда и социальной политики региона дополнительно направят 872 миллиона рублей. Минсельхозу — еще 860 миллионов рублей на субсидирование сельхозпроизводителей и агропромышленного комплекса.

Также увеличен объем резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для устранения последствий распространения коронавируса.