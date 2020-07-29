МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Доля строящихся жилых домов, продающихся по старой схеме без обязательных расчетов дольщиков и застройщиков через эскроу-счета, в Москве снизилась с 63% на конец 2019 года до 52% по итогам первого квартала 2020 года, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"При этом на "старой схеме" у нас 16,9 миллиона квадратных метров и 106 тысяч договоров долевого участия, а на "новой" – 11,6 миллиона квадратных метров и 31 тысяча ДДУ", — уточнила она.

Остальные проекты, по словам Пятовой, либо строятся без привлечения средств дольщиков, либо уже распроданы, либо входят в "дорожную карту" проблемных объектов. "Мы относим такие объекты к категории "вне схем" — их площадь 2,1 миллиона "квадратов", — сказала она.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля прошлого года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — так называемое проектное финансирование.

Полностью интервью с Анастасией Пятовой читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" https://realty.ria.ru/ в 10.30 мск.