МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Площади перспективных проектов торговой недвижимости, прошедших градостроительно-земельную комиссию Москвы (ГЗК), сократились в первом полугодии 2020 года в два раза – до 1 миллиона квадратных метров, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В первом полугодии 2019 году мы одобрили более 2 миллионов квадратных метров торговой недвижимости, свыше миллиона административных площадей, более 2 миллионов квадратных метров промышленных зданий и 21 миллион жилья. В 2020 году по торговым площадям объем одобренных по итогам ГЗК проектов в области торговой недвижимости уменьшился в два раза – до миллиона "квадратов". Офисы упали не так сильно – 900 тысяч "квадратов". А объемы по объектам промышленного назначения даже выросли – до 3 миллионов квадратных метров", — рассказала она. Доля жилых новостроек в Москве, продающихся без эскроу, снизилась до 52%

Пятова также уточнила, что на заседаниях ГЗК в 2020 году была одобрена градостроительная документация на 4 миллиона "квадратов" жилья, что более чем в пять раз меньше прошлого года.

Однако, по словам собеседницы РИА Недвижимость, сокращение объемов перспективных жилых проектов никак не связано с пандемией коронавирусной инфекции, в отличие от торговой недвижимости. "Просто в 2019 году значительной объем выносившейся на ГЗК документации по жилым проектам приходился на программу реновации", — пояснила она.

Глава Москомстройинвеста обратила внимание на то, что период действовавших в столице ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции многие застройщики решили использовать этот период для того, чтобы расширить портфель перспективных проектов, поскольку девелоперы с большим портфелем объектов с одобренной документацией могут рассчитывать на более легкое получение проектного финансирования от банков.

"Посмотрите нашу статистику: с начала марта по середину июля 2019 года прошло десять заседаний ГЗК, за тот же период 2020 года – уже 14. При этом мы рассмотрели 784 вопроса, что на 33% больше, чем в прошлом году", — привела пример она.

Отдельные эксперты рынка недвижимости называют торговые центры одним из самых пострадавших сегментов отрасли. В июле Российский союз торговых центров (РСТЦ) обратился с письмом о помощи в правительстве, отметив, что закрыться к осени может четверть ТЦ в стране. В апреле же РСТЦ заявлял, что практически все торговые центры в России строились с привлечением кредитных денежных средств и общий кредитный пакет оценивается на уровне 2 триллионов рублей.

Полностью интервью с Анастасией Пятовой читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 10.30 мск.