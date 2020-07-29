МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам первого полугодия 2020 года составила 126 миллионов евро против убытка в 2,949 миллиарда евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности банка.

Разводненный убыток на акцию составил 0,13 евро против убытка год назад в 1,59 евро. Выручка составила 12,637 миллиарда евро, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале чистая прибыль составила 61 миллион евро против убытка в 3,15 миллиарда евро убытка в соответствующем периоде 2019 года. Разводненный убыток на акцию составил 0,15 евро против 1,66 евро годом ранее. Выручка банка за квартал составила 6,287 миллиарда евро, увеличившись на 1% в годовом выражении.

"В сложных условиях мы увеличивали доходы и продолжали сокращать расходы, и мы полностью на пути к достижению всех наших целей", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиана Сьювинга (Christian Sewing).

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.