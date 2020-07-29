МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Норникель" намерен максимально сократить использование нефтяного топлива в Норильском районе, заявил журналистам первый вице-президент компании, операционный директор Сергей Дяченко.

"Мы достаточно интенсивно работаем в этом направлении. Вы знаете, что все наши станции, они газовые станции. И только по нормативным документам мы обязаны иметь такой аварийный запас второго топлива. Поэтому это топливо присутствует", — ответил Дяченко на вопрос о возможности отказа от использования нефтяного топлива в Арктике.

По его словам, одним из направлений работы является более полное использование газа. В частности, как отметил Дяченко, строительство завода по производству компримированного газа позволит постепенно перевести на этот вид топлива всю малотоннажную технику компании. А строительство завода по производству сжиженного природного газа обеспечит снижение потребления дизельного топлива большегрузными самосвалами, добавил он.

"Это уменьшит наш завоз дизельного топлива как раз в Норильский промышленный район. Что касается подземных горных работ, тоже потребителей дизельного топлива, мы очень активно смотрим на электрификацию всех наших подземных работ. Это достаточно устойчивая тенденция сейчас в мире. Есть в мире предприятия, которые перешли уже на аккумуляторные машины. Поэтому мы считаем, что для нас это будет перспектива, в ближайшие три-пять лет мы должны будем посмотреть на переоснащение своих рудников на такое оборудование", — сказал Дяченко.

"И есть варианты, о которых пока еще рано говорить, каким образом уйти на наших станциях генерирующих полностью от дизельного топлива. Но этот вопрос будет отрабатываться и с органами Ростехнадзора, с Минэнерго. Альтернатива у нас есть, хотелось, чтоб была поддержка", — добавил первый замглавы "Норникеля".

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.