МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за второй квартал в размере 0,607 рубля на акцию, сообщила компания.

По итогам первого квартала компания дивиденды не выплачивала. В апреле ММК сообщал, что решил отложить обсуждение промежуточных дивидендов 2020 года до осени текущего года из-за ситуации с коронавирусом. Предполагалось, что совет директоров ММК вернется к обсуждению промежуточных дивидендов после урегулирования кризиса и возобновления деловой активности на ключевых рынках сбыта компании.

"Достижение по результатам 6 месяцев 2020 года условий, обозначенных председателем совета директоров, а также уверенность в устойчивом положении группы и постепенном восстановлении деловой активности в России и мире дают основание совету директоров рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов за 1 полугодие 2020 года в размере 0,607 рубля на акцию, что эквивалентно 100% от свободного денежного потока за полугодие", — сообщила компания в среду.

Совет директоров предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за первое полугодие отчетного года – 23 сентября 2020 года на конец операционного дня.

По итогам четвертого квартала 2019 года компания начислила дивиденды в размере 1,507 рубля (с учетом налога) на общую сумму почти 16,84 миллиарда рублей.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2019 году группа снизила производство стали на 1,6% — до 12,46 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.