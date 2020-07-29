МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Научно-производственная фирма "Политехника" завершила перекачку дизельного топлива с места аварии на ТЭЦ в Норильске к месту переработки, сообщили РИА Новости в компании.

"Специалисты НПФ "Политехника" провели монтаж полевого склада горючего (ПСГ 3000) и завершили перекачку дизельного топлива из соседнего с аварийным резервуара. Данная мера была предпринята для предупреждения повторной утечки горючего", — говорится в сообщении.

Полевые склады горючего (ПСГ) представляют собой готовые к перемещению мобильные нефтебазы, состоящие из нескольких эластичных резервуаров. Они предназначены для приемки, хранения и выдачи топлива и ГСМ, а также для хранения сырой нефти в полевых условиях на период проведения работ в районе расположения.

Данный ПСГ был смонтирован в течение суток в рамках проводимых работ на месте ликвидации последствий аварии на ТЭЦ – 3. Специалисты компании развернули эластичные резервуары собственной разработки в количестве 12 штук общим объемом 3 тысячи кубометров, в которые откачано дизельное топливо из соседнего с аварийным резервуара. "Благодаря этому удалось сократить сроки проведения откачки в несколько раз по сравнению с применяемыми ранее технологиями: транспортировкой колесным транспортом на другую нефтебазу либо монтажом и откачкой в новый металлический резервуар", — отметили в компании.

"На протяжении 14 дней в резервуары ПЭР-250-Н производился сбор ВДС с места розлива. По состоянию на 29 июля, НПФ "Политехника" организовывает перекачку водно-дизельной смеси посредством полевого магистрального рукавного трубопровода (ПМРТ) собственного производства. Первая линия проложена с применением плоскосворачиваемых рукавов. Это новейшее и наиболее эффективное решение для полевых трубопроводов. Планируемый объем водно-дизельной смеси к перекачке составит 33487 м³", — добавили в компании.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.