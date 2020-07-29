МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Число выявленных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 5475, до 828 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5475 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1465 (26,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 828 990 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 671, Свердловской области — 223, Ханты-Мансийском автономном округе — 173, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 671, 2. Свердловская область — 223, 3. Ханты-Мансийский АО — 173", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области — четыре, Ненецком автономном округе и Севастополе — по три.

8 116 человек за последние сутки выписаны после лечения COVID-19, за все время — 620 333.

За сутки в России умерли 169 человек с COVID-19, за все время — 13 673.