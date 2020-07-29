 

МОСКВА, 29 июля. — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) -12,5% -6,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) -1,4%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) -0,1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) -0,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) -0,3% -0,2%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июль) 69 тыс 43 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июль) 6,4% 6,5%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2020) -1,9% -10,9%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -2,2% -9%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июнь) 7,4% 7,7%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,2%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,6% -0,2%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -5% -34,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2020) 1,6% 1,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,416 млн 1,45 млн
18:45 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) -16,4% 1,5%

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.07) 574 млрд долл (на 17.07)
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетность МСФО за 2кв2020
RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента
RUB Магнит — операционные показатели и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента
RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
RUB Евраз — операционные результаты за 2кв/1П2020
RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 2кв/1П2020
RUB Центральный телеграф — ГОСА (реестр закрыт 07.07.2020, в заочной форме) 7,41 (ао, ап) — див-д 2018 11,83 (ао,ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.08.2020) — див-д 2019
RUB МТС — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019

 

 

 