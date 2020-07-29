События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 июля
МОСКВА, 29 июля. — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|-12,5%
|-6,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|-1,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|-0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|-0,3%
|-0,2%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июль)
|69 тыс
|43 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июль)
|6,4%
|6,5%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-1,9%
|-10,9%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-2,2%
|-9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июнь)
|7,4%
|7,7%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,2%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,6%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-5%
|-34,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|1,6%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,416 млн
|1,45 млн
|18:45
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|-16,4%
|1,5%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.07)
|574 млрд долл (на 17.07)
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по отчетность МСФО за 2кв2020
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
|RUB
|Магнит — операционные показатели и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
|RUB
|Евраз — операционные результаты за 2кв/1П2020
|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 2кв/1П2020
|RUB
|Центральный телеграф — ГОСА (реестр закрыт 07.07.2020, в заочной форме)
|7,41 (ао, ап) — див-д 2018
|11,83 (ао,ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.08.2020) — див-д 2019
|RUB
|МТС — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020)
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/News/20200729/831843855.html