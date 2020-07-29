ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что работникам в США потребуется дополнительная поддержка в связи с пандемией коронавируса.

"Даже если "открытие" пройдет успешно, все равно потребуется достаточное время, чтобы в экономике много людей стали находиться в непосредственной близости друг от друга. Многим людям будет трудно вернуться на старую работу — для них не будет достаточно мест", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

"Я могу сказать, что людям потребуется поддержка. Я не могу сказать, каков будет непосредственный уровень (поддержки), это не наша задача", — добавил глава ФРС.

Республиканцы и демократы в конгрессе обсуждают новый пакет поддержки экономики, на которую конгресс выделил уже около 3 триллионов долларов. Камнем преткновения остается то, в каком объеме следует продлить программу дополнительных федеральных выплат по безработице и в каком объеме продолжить прямые стимулирующие выплаты налогоплательщикам.

США лидируют в мире по количеству случаев коронавируса (более 4,3 миллиона) и по количеству смертей (около 150 тысяч).