29 июля (Dow Jones). Федеральная резервная система заявила, что экономика США столкнулась с большими трудностями вследствие пандемии коронавируса и повторила свое обещание о решительных мерах для поддержки восстановления экономики.

“Курс экономики будет в значительной мере зависеть от динамики вируса”, — сказали руководители ФРС в своем заявлении, опубликованном по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке в среду.

“Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения будет оказывать сильное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе, он представляет значительные риски для перспектив экономики в среднесрочной перспективе”, — заявила ФРС.

Руководители ФРС не указали новых мер в своем заявлении, и теперь в центре внимания находится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая начнется в 18.30 по Гринвичу. Пауэлл может предоставить какие-то ориентиры касательно хода обсуждений на прошедшем заседании.

Руководители обсуждали, как предоставить еще большую поддержку экономике после того, как весной они понизили процентные ставки почти до нуля, увеличили покупки госдолга и начали ряд чрезвычайных программ кредитования для стабилизации финансовых рынков.

Экономическая ситуация заметно изменилась по большему счету к худшему с тех пор, как комитет провел заседание семь недель назад. После неожиданного роста занятости в мае и июне, случаи заражения вирусом во многих штатах увеличились, что привело к новым ограничениям в определенных сферах коммерческой активности, омрачив настроения потребителей.

Новый план поддержки в условиях пандемии является предметом обсуждений законодателей, и перспективы могут меняться в зависимости от действий Белого дома.

Руководители ФРС в своих недавних выступлениях сфокусировались на инструментах, которые вне их полномочий, включая введение более жестких мер социального дистанцирования, включая ношение масок, тестирование на вирус, отслеживание ситуации и карантин в случае обнаружения вируса.

Они также привлекли внимание к необходимости того, чтобы конгресс и Белый дом сохранили дополнительные выплаты для безработных американцев, а также оказывали поддержку компаниям, местным органам власти, столкнувшимся с резким падением доходов ввиду пандемии.

Перед ФРС стоят три вопроса касаемо того, как предоставить большее стимулирование. Первый вопрос касается того, как долго ФРС планирует сохранять процентные ставки около нуля и продолжать покупать казначейские облигации и облигации, обеспеченные ипотекой. Второй вопрос состоит в том, сигнализировать ли ФРС о бессрочной программе стимулирования с этими покупками, которые также могут быть ориентированы на долгосрочные ценные бумаги, как она сделала после финансового кризиса 2008-го года. Третий вопрос относится к завершению продолжающейся в течение года оценки долгосрочной стратегии ФРС, связанной с денежно-кредитной политикой.

ФРС уже прибегла к опережающей индикации, опубликовав в прошлом месяце прогнозы, которые показали, что большинство руководителей не ожидают повышения ставок в ближайшие несколько лет. В июне Пауэлл сказал, что центральный банк сейчас “даже не думает о повышении ставок”.

В настоящее время обсуждения сфокусированы на том, как соотнести обещания касаемо стимулирования и цели в отношении инфляции и занятости. Руководители ФРС должны решить, связывать ли опережающую индикацию с этими целями или сделать больший акцент на целевом уровне инфляции. Уже долгое время инфляция остается ниже целевого уровня 2%. В последние пять лет безработица упала до более низких, чем прогнозировалось, уровней, но инфляция не выросла до ожидаемых значений.

С середины июня ФРС ежемесячно покупала казначейские облигации на сумму 80 млрд долларов и ипотечные облигации на сумму 40 млрд долларов, не считая погашения. Руководители ФРС теперь обдумывают, как развернуть программу, сфокусированную прежде всего на стабилизации рынков, в сторону стимулирования. ФРС приобрела активы на сумму 2,5 трлн долларов с марта.

Между тем ФРС также проводит рассчитанную на год оценку долгосрочной стратегии банка касаемо денежно-кредитной политики, которая может дополнить их общую стратегию. До удара пандемии руководители ФРС были близки к тому, чтобы прийти к согласию касаемо важного изменения в их официальном заявлении относительно долгосрочных целей. Это изменение по сути завершило бы стратегию повышения ставок в целях предупреждения роста инфляции выше целевого уровня 2%.

Вместо этого, ФРС позволила бы инфляции в среднем составлять 2%. Это означает, что допускалось бы нахождение инфляции ниже целевого уровня с последующим ростом выше него. В настоящее время ФРС не берет в расчет прошлую динамику инфляции.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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