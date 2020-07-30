МОСКВА, 30 июл – РИА Недвижимость. Большая часть жилищного фонда в России не приспособлена для проживания инвалидов, говорится в отчете Счетной палаты РФ.

"Результаты обследования жилых помещений в субъектах Российской Федерации показали, что большая часть жилищного фонда на территории страны не приспособлена для проживания инвалидов (в первую очередь, инвалидов-колясочников). Основная часть граждан проживает в "старых" домах, общедомовое имущество которых невозможно приспособить к условиям доступности", — говорится в отчете.

Согласно материалам, основными причинами, которые не позволяют органам местного самоуправления в полном объеме реализовывать мероприятия, предусмотренные правилами обеспечения условий доступности для инвалидов, является отсутствие механизма по приспособлению жилых помещений инвалидов, проживающих в частном секторе, а также недостаточность финансовых средств в местных бюджетах на содержание муниципального жилищного фонда и создание условий доступности для инвалидов в многоквартирных домах.

Кроме того, в докладе говорится, что в настоящий момент в России более 42 тысяч инвалидов нуждаются в улучшении жилищных условий.

"По состоянию на 1 января 2020 года численность лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, составляет 56,1 тысячи человек, из которых 42,4 тысячи человек или 76% – инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов", — отмечается в нем.