МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального закона, согласно которому порядок исследования лекарств будет устанавливаться не Минздравом России, а согласно требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 18 федерального закона "Об обращении лекарственных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта направлено на гармонизацию национального законодательства РФ с правом ЕАЭС.

"Законопроектом предусматривается исключение полномочия Минздрава России по утверждению порядка проведения исследования лекарственного препарата для медицинского применения для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на безопасность и (или) эффективность воспроизведенного лекарственного препарата для медицинского применения в связи с тем, что правом Евразийского экономического союза предусмотрены нормы, определяющие порядок проведения таких исследований, с указанием необходимых документов и материалов", — добавляется в сообщении.