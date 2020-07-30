МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит выделение средств в 2020-2024 годах на реализацию программы социально-экономического развития Республики Марий Эл, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом распоряжения правительства предусматривается выделение средств на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включенных в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы.