Кабмин обсудит выделение средств на программу социально-экономического развития Марий Эл
МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит выделение средств в 2020-2024 годах на реализацию программы социально-экономического развития Республики Марий Эл, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом распоряжения правительства предусматривается выделение средств на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включенных в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы.
https://1prime.ru/News/20200730/831845007.html