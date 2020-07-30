МОСКВА, 30 июл – РИА Недвижимость. Минстроем РФ ежегодно в обоснованиях бюджетных ассигнований занижается численность инвалидов, нуждающихся в обеспечении жильем, говорится в докладе Счетной палаты.

"Это приводит к сокращению объема субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий по обеспечению жильем инвалидов", — отмечается в нем.

Также в отчете сказано, что Минстроем не соблюдается методика в части расчета размера средств для обеспечения жильем гражданина, относящегося к категории инвалидов.

"Например, в 2019 году в Мурманской области размер субвенции на обеспечение жильем инвалидов в сумме 6,9 миллиона рублей позволил предоставить единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий семи инвалидам. Для предоставления выплаты в полном объеме еще одному инвалиду в декабре 2019 года из областного бюджета были выделены средства в сумме 159,1 тысячи рублей", — добавляется в отчете.

Вместе с тем, в целом объем выделенных средств федерального бюджета для улучшения жилищных условий инвалидов в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 64,3%, отмечается в нем.

"В 2018 году кассовые расходы на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составили 87,9% утвержденных бюджетных ассигнований (1,2 миллиарда рублей), в 2019 году – 91,8% от двух миллиардов рублей. В 2018 году размер средней социальной выплаты для одного гражданина на улучшение жилищных условий составил 704 тысячи рублей, в 2019 году – 734 тысячи рублей", — говорится в отчете.