МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость. Вице-премьер России Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ, сообщил он в интервью РИА Новости.

"В прошедшие шесть месяцев я в первую очередь занимался антикризисными мерами и сокращением админбарьеров, но во второй половине года я хочу вплотную заняться проблемами ЖКХ. Я как куратор ведомства поручу Минстрою готовить предложения по развитию отрасли активнее, и мы будем выносить их на президента. Тем более что положительный опыт уже есть: все наши обоснованные инициативы по стройке были поддержаны главой государства", — сказал Хуснуллин.

По его словам, ЖКХ все еще финансируется по остаточному принципу, несмотря на то, что этот сегмент экономики приносит 5 триллионов рублей выручки ежегодно, то есть 5% ВВП страны. Кроме того, отметил он, одна из главных проблем жилищно-коммунального хозяйства страны заключается в том, что отрасль всегда была и по-прежнему остается зоной ответственности регионов. "Федеральных денег здесь ежегодно совсем немного – 7-8 миллиардов (рублей — ред.) в год. Такие суммы погоды не делают", — подчеркнул Хуснуллин.

По мнению вице-премьера, привлечь частные инвестиции в ЖКХ должны помочь инфраструктурные облигации. Он рассказал, что серьезно обсуждает перспективы развития отрасли с помощью этого механизма с главой ВЭБа Игорем Шуваловым.

Однако, уверен Хуснуллин, одной формулы решения проблем ЖКХ быть не может, поэтому должен быть комплексный подход к каждому региону и к каждому предприятию. "Где-то сработает концессия, где-то бюджетные вложения, где-то тарифная политика. Этим надо просто системно заниматься", — подчеркнул он.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.