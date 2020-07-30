МОСКВА, 30 июл – РИА Недвижимость. На решение проблем обманутых дольщиков пока выделено около 100 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Сегодня у нас есть около 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Эта сумма включает 30 миллиардов рублей, которые решением правительства внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году, еще 30 миллиардов рублей, которые запланированы на те же цели в следующем году, а также средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд. Предлагаю разобраться, на что направить эти деньги, и понять реальную стоимость проблем", — сказал вице-премьер.

В мае он сообщал, что всего в стране официально зарегистрировано около 200 тысяч пострадавших дольщиков, для решения проблем которых необходимо примерно 500 миллиардов рублей. При этом, отметил Хуснуллин, для ряда проблемных проектов найдены "серьезные возможности для оптимизации затрат". "Будем работать в этом направлении и дальше", — добавил он.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на некачественную подготовку регионами документов по долгостроям, предлагаемым в качестве кандидатов для получения федеральной помощи.

"Пока я вижу большие недостатки в организации работы, которые не позволяют выделять имеющиеся в бюджете деньги на завершение замороженных объектов. Мне губернаторы просто присылают письма с просьбой помочь, а вот документация по проектам не готова. Хотя на федеральном уровне есть вполне четко описанная процедура, как получить проблемный дом от внешнего управляющего", — рассказал он.

Хуснуллин также подчеркнул, что проблемы дольщиков накапливались многие годы и быстро их решить невозможно.

"Я хотел бы, чтобы главы субъектов федерации четко поняли: чудес в ситуации с обманутыми дольщиками не будет. Проблема накапливалась 10-15 лет, и я ее одним годом не решу. Пускай меня хоть завалят обращениями, хоть расстреляют", — сказал он.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.