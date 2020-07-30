БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл /ПРАЙМ/. ЦБ Мексики ожидает падения ВВП в 2020 году на 8,5-10,5%, на прежние уровни развития страна вернется не раньше 2022 года, следует из статьи заместителя председателя Банка Мексики Херардо Эскивеля.

"Вопрос в том, что будет с экономикой в ​​оставшуюся часть года и сколько времени понадобится Мексике, чтобы восстановить уровень (экономической) активности, который был до пандемии… Если учесть, что в третьем квартале 2020 года мы продолжим постепенно открывать экономику, возможно, в этом квартале мы будем иметь показатели, которые все еще будет ниже уровня прошлого года, в диапазоне между 8 и 12%. Спад (ВВП) в годовом выражении в 8% для этого квартала это будет оптимистичный сценарий, а падение на 12% — пессимистичный", — написал зампред ЦБ в статье, которую он выложил в своем Twitter.

Если открытие экономики в условиях пандемии продолжится, то в четвертом квартале падение ВВП составит уже около 4-8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, полагает Эскивель.

"Падение ВВП в 2020 году может колебаться между 8,5% и 10,5%", — добавил он.

По мнению зампредседателя ЦБ, возвращения к уровням, которые были до пандемии, стоит ожидать не раньше 2022 гола.