МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% (программа "60+") требует корректировки, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, эту программу "обязательно нужно делать", потому что если не менять сети, случится "коммунальная катастрофа".

"Однако в том объеме, в каком запрашиваются деньги на эту программу, средств нет. Регионами были заявлены проекты модернизации примерно на 4 триллиона рублей, однако под эти цифры (не была предоставлена — ред.) ни проектно-сметная документация, ни проведен необходимый технологический аудит", — сказал вице-премьер.

Он сообщил, что в настоящее время с регионами отрабатываются все необходимые технические и технологические решения, в том числе и ценовые. Было принято решение запустить пилоты по реализации программы.

"Стоит задача добиться максимальной синхронизации национальных проектов, региональных программ капитального ремонта, а также инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций", — сказал Хуснуллин.

По его словам, некий запас устойчивости в системе ЖКХ все же есть, поэтому за счет эффективного управления можно найти решения существующих проблем в отрасли.

"Повторюсь, что надо искать разные пути: бюджет, внебюджетные источники, "длинные" кредитные деньги, новые технологий. Требуется очень серьезный и взвешенный подход, и я как человек, который в свое время на посту министра строительства и ЖКХ Татарстана отдал данной теме 10 лет жизни, достаточно хорошо это понимаю", — подытожил он.

Модернизация коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% прогнозируемо должна была начаться в России в 2020 году. Предполагалось, что на эту программу выделят бюджетные средства в размере 366 миллиардов рублей. По данным на конец прошлого года, при общей протяженности тепловых сетей 174 тысячи километров длина ветхих сетей составляет 45 тысяч, или 26%. Из 530 тысяч километров водопроводных сетей ветхими являются 198 тысяч (37,4%). Минстрой РФ сообщал, что самое плохое состояние инфраструктуры, где степень износа превышает 60%, в Северо-Кавказском федеральном округе. Плохо дело обстоит и в Сибири, а также в Дальневосточном федеральном округе, прежде всего в Хакасии, Алтайском и Красноярском краях и в Томской области.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.