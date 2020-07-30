МОСКВА, 30 июл – РИА Недвижимость. Фонд ЖКХ должен активно участвовать в программах капитального ремонта, а не только заниматься расселением аварийного жилья, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что Фонд ЖКХ должен вплотную заняться программой стимулирования капитального ремонта жилья в России. Потому что именно от состояния домов зависит, что с ними нужно делать дальше – реновировать, модернизировать, ремонтировать. Нам нужна не просто организация, через которую в регионы идут деньги на расселение аварийных домов, а полноценный институт развития в области работы с уже созданным жилищным фондом, который будет полностью заниматься приведением жилья в нормативное состояние, в том числе с использованием рыночных механизмов", — сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что на сегодняшний день уже проведено несколько рабочих совещаний по изменению задач фонда.

"Руководители там опытные – и Сергей Степашин, и Константин Цицин. Вместе с ними и Минстроем мы уже провели несколько совещаний по изменению стратегии подходов к работе фонда", — добавил вице-премьер.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства создан в 2007 году, госкорпорация предоставляет финансовую поддержку расселения аварийного жилья в российских регионах, а также — в незначительной степени — модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Первоначально фонд должен был действовать до 1 января 2013 года, но его работа несколько раз продлевалась, в последний раз — до 1 января 2026 года.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.