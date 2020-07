(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Абоненты превысили безлимит — Средняя стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России выросла с конца прошлого года на 47%, до 887,5 руб., следует из данных Content Review. Абоненты с такими тарифами перегружают сети, что стало особенно проблематично для операторов во время пандемии, отмечают эксперты.

— Готов к банку и обороне — Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке. В настоящее время он рассматривает покупку Роскосмосбанка, дочернего банка одноименной госкорпорации.

— Отдать портовы — Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции. Речь идет о проектах общей мощностью 34,5 млн тонн.

— День органов ЧВК–КГБ — Бойцы группы "А" КГБ Белоруссии при поддержке ОМОНа в среду задержали 33 человека, якобы имеющих отношение к частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Известно, что многие из них воевали в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, предупреждавший на прошлой неделе об опасности "майдана" с привлечением "бандитов, которые специально готовятся в рамках ЧВК", видимо, уже тогда знал об их нахождении на белорусской территории.

— ФРС добавила оптимизма — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания оставила ключевую ставку на уровне 0–0,25% годовых. При этом регулятор вновь пообещал использовать "весь набор мер поддержки" и продолжить практику выкупа облигаций.

— Картель движется к уголовному суду — У бизнеса достаточно высокие шансы выиграть в суде споры с ФАС по антимонопольным нарушениям, следует из экспертного "Бюллетеня антимонопольной статистики за 2019 год". Статистика фиксирует рост споров по картельным делам и активизацию уголовного преследования по ним. Опасения экспертов, комментирующих расчеты бюллетеня, вызывают стандарты доказывания существования картелей и карательный подход ФАС по отношению к ним.

— Элла Памфилова потребовала прекратить истерику — Глава ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании комиссии, что практика многодневного голосования на выборах распространена во многих странах, а партиям перед сентябрьскими региональными выборами стоит сосредоточиться на мобилизации наблюдателей, а не "прикрывать политическую немощь истерикой о возможных фальсификациях".

— Белый дом взглянул на отходы по-новому — В распоряжении "Ъ" оказались результаты отраслевого опроса о реформе механизма расширенной ответственности производителей (РОП) за отходы товаров и упаковки. Исследование было инициировано вице-премьером Викторией Абрамченко в ответ на неудачные попытки ведомств сделать этот механизм работоспособным.

— Московский суд вступился за сталинских прокуроров — Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом "Мемориал". Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских "троек". Однако в прокуратуре заявили, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников.

— У депутатов двоится гражданство — Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда парламентариев. Таким образом спикер намерен ответить на "серьезные обвинения" коммуниста Дениса Парфенова, который ранее обратился к администрации президента с просьбой проверить сообщения СМИ об иностранном гражданстве у некоторых депутатов.

— Третий стал лишним — В России сворачивают одну из последних "медведевских" образовательных инициатив: Министерство просвещения отказалось от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Выпускники должны были сдавать третий общий госэкзамен с 2022 года, но теперь его признали "нецелесообразным".

— За что боролся Ленин — Столичные власти обновили список стартовых площадок для строительства домов по программе реновации в ЦАО, включив в него особняк 1899 года. Четырехэтажный доходный дом купца Кириллова с наличниками в духе раннего классицизма еще в 2003 году чиновники собирались реконструировать и внесли в адресную инвестпрограмму.

— Вирус RUS CoV-2 — Россия проводит против западного общества масштабную информационную кампанию, нацеленную на распространение лжи о коронавирусе и эпидемии SARS CoV-2. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщили The New York Times и Associated Press.

— Экс-глава РАО взял колонию на себя — Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-гендиректору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, а также троим его бывшим подчиненным, в том числе матери экс-главы РАО, и предпринимателю. Все они обвинялись в мошенничестве с выплатами авторских гонораров на общую сумму более 762 млн руб.

— Турция копипастит у России — Парламент Турции одобрил законопроект, накладывающий серьезные ограничения на работу соцсетей. Некоторые пункты закона практически дословно совпадают с требованиями, ранее принятыми в России. Теперь иностранные компании, такие как Twitter и Facebook, будут обязаны открыть в Турции свои представительства, а также хранить на турецких серверах данные местных пользователей.

— Пивовары не поделили регламент — Конфликт между российскими и транснациональными пивоварами по поводу технического регламента "О безопасности алкогольной продукции" перешел на уровень Таможенного союза. После того как малым пивоварам не удалось добиться переноса срока вступления регламента в силу через Минфин, представители отрасли обратились непосредственно в ЕЭК.

— В автобусы набились триллионы — Как выяснил "Ъ", комплексная программа модернизации пассажирского транспорта до 2030 года обойдется в 5,1 трлн руб. В ее рамках планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 городах. Регионы перейдут на регулируемые тарифы и брутто-контракты на перевозку, которые будут частично субсидироваться.

— Ритейлеры переходят на свое — Давление на прибыльность в условиях высокой конкуренции, а также снижение покупательной способности населения стимулирует торговые сети развивать ассортимент более маржинальных собственных торговых марок (СТМ). За январь-май продажи таких товаров повседневного спроса (FMCG) выросли на 15,4% в денежном выражении.

— У России дорожает долг — Минфин при размещении гособлигаций привлек минимальный объем за последние четыре месяца. Отсекая большую часть спроса, министерство разместило ОФЗ лишь на 28 млрд руб. На фоне ухудшения рыночной конъюнктуры инвесторы готовы покупать, но с премией к вторичному рынку, которую министерство не готово платить.

— Обогащение без размещения — Как выяснил "Ъ", ожидавшееся решение об IPO Быстринского ГОКа в этом году вновь не будет принято. Главная причина — разногласия между "Норникелем" и "Русалом", который настаивает на сохранении актива в составе ГМК. Тем временем ГОК готовится в третьем квартале выйти на полную мощность, а его финансовые показатели улучшаются, в том числе из-за роста цены на золото.

— У банков выдалась ипотека — Ипотечные портфели банков существенно выросли в июне во многом благодаря государственной программе льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Одни участники рынка считают, что ее стоит продлить и на следующий год, поскольку она не только дает возможность гражданам дешевле купить жилье, но и поддерживает смежные со строительством отрасли хозяйства.

— В Арбат поверила Южная Корея — Швейцарский инвестфонд EPH под управлением Valartis продал Корейскому культурному центру два этажа в офисном особняке на Старом Арбате. Компания утверждает, что сумма сделки составила $25 млн. Если это так, то в текущей экономической ситуации это крайне дорого, говорят участники рынка.

— "Союзпечать" вышла в тираж — На рынке распространения прессы готовится очередной передел. После банкротства крупного дистрибутора "Ариа-АиФ", принадлежавшего братьям Ананьевым, к банкротству подошел и другой их бывший актив — сеть киосков "Союзпечать". Связанные с обеими этими сетями менеджеры создали новую компанию, которая уже получила часть киосков "Союзпечати" в Подмосковье и расширяет их сеть по всей стране.

— Из-под "Ангстрем-Т" ушли нанометры — Кредитор принадлежавшего экс-министру связи РФ Леониду Рейману банкротящегося завода "Ангстрем-Т" ВЭБ.РФ решил приобрести его здания в Зеленограде почти за 355 млн руб. В ВЭБ.РФ говорят, что выкупают имущество, чтобы затем передать его государству для возобновления производства там микроэлектроники. Сам господин Рейман уверен, что банкротство задолжавшего более 100 млрд руб. "Ангстрем-Т" — ошибочный сценарий.

— "В таких программах доходность откладывается на будущее" — Григорий Бабаджанян, член правления Почта-банка.

— Цена вопроса — Гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев об эволюция кредитов в сторону универсализма.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Граждане России, объявленные наемниками, задержаны в Минске — Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России, которых государственное информагентство "БелТА" назвало "боевиками частной военной компании Вагнера".

— Ошибки в налоговой декларации обойдутся дорого — Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. Такие новации содержатся в подготовленном правительством законопроекте "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)" (имеется у "Ведомостей").

— Власти ищут способ сохранить экономику в новом эпидемиологическом сезоне — Ситуация с распространением коронавируса в России "остается сложной и может качнуться в любую сторону", предупредил президент Владимир Путин во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России 29 июля. Неустойчивость эпидемиологической ситуации и стала поводом для совещания, следует из его слов.

— Электронные подписи в поддержку кандидатов сдали в трех регионах — Более 7000 подписей было собрано через "Госуслуги" в поддержку регистрации кандидатов на территории трех регионов, сообщила 29 июля на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова. В Пермском крае, Чувашии и Челябинской области подписи в поддержку своего выдвижения кандидаты могли собирать через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

— К торговле фьючерсами будут допускать не всех — По мнению регулятора, бирже необходимо составить список инструментов, цены на которые могут уйти в минус, и ограничить доступ к ним недостаточно информированным инвесторам. Цель инициативы – избежать повторения ситуации с отрицательными ценами нефтяных фьючерсов в апреле 2020 г.

— Сбережения россиян растут не от хорошей жизни — За три месяца (с апреля по июнь) фонд оплаты труда в России сократился почти на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в совместном отчете о состоянии рынка труда "Работа.ру" и "Сберданных".

— "Билайн" и "Мегафон" начали предлагать виртуальные сим-карты — О запуске виртуальных сим-карт (eSIM) в Москве и Петербурге объявил "Вымпелком" ("Билайн"). Пока обладатели iPhone последних моделей и других поддерживающих технологию устройств смогут получить номер и тариф "Билайна" в офисах компании. Для подключения достаточно просканировать камерой смартфона или планшета QR-код на экране планшета, которым пользуется консультант.

— Сбербанк получит контроль в Rambler Group — В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital, следует из сообщения банка (есть у "Ведомостей"). Помимо этого банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у второго акционера Rambler Group – компании A&NN, принадлежащей бизнесмену Александру Мамуту.

— "Норникель" поделится таймырским газом с "Роснефтью" — "Норникель" поддержал продажу Ушаковского месторождения на условиях, ранее предложенных "Роснефтью". Стороны направили совместное письмо по этому поводу в Минприроды, сообщили компании 29 июля. Инициатива исходила от Владимира Потанина (глава "Норникеля". – "Ведомости"), знает источник, знакомый с деталями переговоров. В компаниях это не комментируют.

— Девелопер Lexion Development построит апарт-отель в центре Москвы — Lexion Development ведет строительство апарт-отеля Bogenhouse рядом со своим офисом на пересечении Большой Татарской улицы и Озерковского переулка в Замоскворечье, рассказал "Ведомостям" один из партнеров компании. По данным "СПАРК-Интерфакса", товарный знак Bogenhouse зарегистрирован за компанией "Дельта", ею владеет гендиректор и совладелец Lexion Development Сергей Казадаев.

— Ozon взял в партнеры микрокредиторов — Российский онлайн-ритейлер Ozon запустил b2b-кредитование (от англ. business to business) с партнерами – микрокредитными компаниями (МКК). Об этом говорится в сообщении ритейлера, поступившем в "Ведомости". Сейчас поставщики могут взять кредит в SimpleFinance (крупный инвестор – японский инвестиционный фонд SBI Group) и "Папа финанс" (принадлежит "Мигкредиту" сына Александра Мамута – Николая). Список кредиторов будет со временем расширяться.

— Что сейчас происходит с зарплатами в России — Многие компании в пандемию перевели персонал на сокращенную рабочую неделю или сокращенный рабочий день со снижением зарплат, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск или объявили простой. Лаборатория "Сберданные" (проект Сбербанка), опираясь на обобщенные данные об операциях по зарплатным проектам клиентов банка, сообщила, что ФОТ предприятий в марте – мае 2020 г. сократился на 4% по сравнению с теми же месяцами 2019 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Элементарно, Ватсон! — Результаты расследований, проведенных частными сыщиками, могут разрешить приобщать к уголовным делам в качестве доказательств. Соответствующие поправки предлагается внести в УПК. Сейчас возможности российских частных детективов ограничены.

— Выход с поля брони — В случае переноса поездки туроператоры обязаны предоставить путешественникам такой же или равнозначный пакет услуг без какой-либо дополнительной платы. "РГ" публикует постановления правительства, уточняющие правила отмены и переноса туров.

— В камеру не звонить — Правительство поддержало законопроект, предусматривающий новые меры по борьбе с незаконной сотовой связью в тюрьмах. Нелегальные телефоны выявит электронный мониторинг, после чего их можно будет заблокировать по запросу.

— Сыграют в молчанку — Коллекторам могут запретить звонить родственникам, соседям и любым знакомым неплательщика при взыскании долга. Соответствующий законопроект одобрило правительство. По мнению юристов, нововведение позволит оградить должников от неправомерных действий.

— Банк пойдет навстречу — Пенсионер сможет сохранить прежнюю дату получения пенсии, если решит получать ее не через почту, а через банк. Право выбора у него будет и при смене банка. Такие изменения в правила выплаты пенсий подготовил Минтруд.

— Взвесить все — Хотя число заболевших коронавирусом сокращается, ситуация остается сложной, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Нужно сделать все, чтобы избежать повторного масштабного режима ограничений, отметил президент.

— Еда воспитывает — Серия "детских" законов, принятых Госдумой, оздоровит школьную жизнь и увеличит ответственность государства за детей", — заявил заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

— Идут в политику — Почти во всех регионах завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в органы государственной власти. Об этом на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Кроме того, она объявила старт подачи заявлений для "мобильных избирателей" и участников дистанционного голосования.

— Бумага не стерпит — Госслужащие могут подать декларацию о доходах до 23:59 1 августа. Но если они опоздают, это будет уже нарушение, грозящее увольнением. О том, какие типичные ошибки совершают чиновники при подаче деклараций, Минтруд рассказал "РГ".

— От общего к частному — Национальные цели развития России до 2030 года должны учитываться в нацпроектах и инвестиционных программах как государственных предприятий, так и компаний. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой.

— Заштатные ситуации — Чтобы компании не боялись работать с самозанятыми и заключать с ними гражданско-правовые договоры, ФНС России может пересмотреть критерии для оценки наличия трудовых отношений. Об этом сказал замначальника управления оперативного контроля ФНС Дмитрий Акунов на круглом столе в ОНФ.

— Экзамен на дому — Вступительная кампания в главном вузе страны — МГУ им. Ломоносова — в самом разгаре. Прием документов здесь закончится раньше, чем в других вузах — уже 4 августа. Об особенностях приема-2020 рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

— С прицелом на безопасность — Более 28 тысяч образцов вооружений и техники будет представлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Выставка пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

— Ушла без спроса — Впервые с апреля цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась ниже стоимости европейской марки Brent.

— ЗАГС узнает о потере сам — Минздрав предлагает выдавать медицинское свидетельство о смерти в форме электронного документа. Также электронные свидетельства о смерти могут начать выдаваться в случае перинатальной смерти. Проект приказа об этом минздрав опубликовал для общественного обсуждения.

— Балл в будущее — Минобрнауки подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для тех, кто будет поступать в вузы в 2021 году. При этом у вузов останется право самостоятельно повышать их для определенных направлений и специальностей.

— Импорт и его заменители — Пальмового масла в России потребляется вдвое меньше, чем традиционного для нас подсолнечного. Однако его импорт рос до последнего времени. Остановить это смогло повышение НДС для пальмового масла в октябре прошлого года.

— Туры онлайн и наяву — Вернуть часть средств за туры по России можно в том случае, если путевка была приобретена в интернете и оплачена картой "Мир". Кешбэк придет автоматически. Об особенностях новой программы поддержки внутреннего туризма рассказали в Ростуризме.

— Машина короткого действия — Автовладельцы могут оказаться в ситуации, когда им придется покупать только новые запчасти, а также проходить экспертизу при установке фаркопа или багажника. Все эти требования заложены в поправках в техрегламент Таможенного союза.

— Абонентов узнают по голосу — Владельцы премиум-смартфонов смогут подключить электронные сим-карты (eSim) в офисах трех операторов. Первым такие сим-карты начал оформлять Tele2 еще год назад. В среду о готовности запустить такую услугу сообщили МегаФон и Вымпелком (бренд "Билайн"). Минкомсвязи рассматривает вариант подключения eSim удаленно, с использованием биометрии.

— В поход — с кораблями и авиацией — Несмотря на пандемию коронавируса, российская армия не снижала темпы боевой подготовки. Эти показатели даже увеличились по сравнению с прошлым годом.

— Вас просто не узнать — Защитные маски, которые в период пандемии стали атрибутом повседневной жизни, повышают вероятность ошибочного срабатывания систем распознавания лиц с 5 до 50%. Наиболее сложные для искусственного интеллекта оказались маски черного цвета.

— Вина без признания — Предварительные слушания по делу актера Михаила Ефремова, которые должны были состояться в среду, перенесены на 30 июля. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, причина переноса — в неявке адвокатов Ефремова.

— Прыжки в огонь — Чукотка, Якутия, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ — вот сегодняшние центры лесных пожаров в России. Туда руководство федеральной "Авиалесоохраны" перебрасывает дополнительные силы.

— Спящие проснулись — ФСБ во взаимодействии с МВД предотвратили теракты в Санкт-Петербурге. Боевики готовили нападение и убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По месту проживания фигурантов изъяты средства связи и банковские карты.

— "Почему получить гектар в Арктике — это выгодно" — видеоинтервью Александра Крутикова — 30 июля Александр Крутиков расскажет о выгоде при получении гектара в Арктике.

— Одни и без охраны — Более сотни полицейских ведомств отказались обеспечивать безопасность предвыборного съезда Демократической партии США. Правоохранители недовольны последними директивами региональных властей, которые запрещают им применять слезоточивый газ для разгона протестующих.

— Кто кроме Кучмы — Место Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины может занять другой бывший президент Леонид Кравчук. Несмотря на то, что он не единственный претендент, изменение манеры поведения представителей Киева в Минске маловероятно.

— Хадж на дистанции — Традиционный для мусульман хадж к святыням ислама в Мекке в этом году начался в сильно урезанном формате. Власти Саудовской Аравии предприняли серьезные меры, чтобы традиционное пятидневное паломничество не привело к вспышке коронавируса. В хадже примут участие только 10 тысяч пилигримов, отобранных властями, вместо обычных 2,5-3 миллионов. Около трети из них составляют подданные королевства, а остальные — имеющие вид на жительство в стране иностранцы. Всем им постоянно измеряют температуру, а также предварительно поместили на двухнедельный карантин.

— Вирусу въезд запрещен — Ни один из почти 800 жителей тосканского острова Джильо не заразился коронавирусом, хотя его не единожды посещали зараженные люди с материка, да и сами островитяне не особо соблюдают социальную дистанцию.

— Посадка на 4 года — Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) все более пессимистично смотрит на перспективы восстановления международного авиасообщения к допандемийному уровню.

— Сказали лету "нет" — Большинство жителей Испании, Италии, Франции и ФРГ решили провести этот сезон отпусков дома. Как показали результаты опроса, проведенного компанией Redfield and Wilton Strategies, более чем половине граждан этих стран пришлось кардинально поменять свои летние планы из-за пандемии.

— Дела сердечные — Сразу в нескольких регионах России открылись новые медицинские центры для пациентов, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Речь идет не только об экстренной помощи, но и о реабилитации пациентов.

— Учу косить — Почти 70 тысяч гектаров земель в Подмосковье заросли борщевиком. К такому выводу пришли инспекторы земельного контроля, проведя осмотр территории области. Больше всего ядовитой травы обнаружено в Рузе, Клину, Дмитрове, Егорьевске и Солнечногорске.

— Осень ясеня — Специалисты "Мосэкомониторинга" проверяют качество зеленых насаждений в столице. На одну из таких проверок пригласили и журналистов "РГ".

— Вдоль по-питерски — Для пассажиров поездов "Сапсан" создали новый сервис — личное сопровождение. Как сообщили "РГ" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, за отдельную плату проезжающим помогут донести багаж и позволят пройти к составу по "зеленому коридору".

— Полное собрание — Полторы тысячи экспонатов, десятки залов в четырех дворцах. Кипренский, Венецианов, Брюллов, Рерих, Серов, Левитан, Нестеров, Врубель — это даже близко не полный перечень художников, работы которых представлены на открывшейся накануне выставке "Художники и коллекционеры — Русскому музею. Дары. Избранное. 1898-2019". А есть еще скульптуры, монеты, декоративно-прикладное искусство. В год своего юбилея музей показал самые знаковые дары, которые были получены за всю его 125-летнюю историю.

— Перестроят особняк — В Санкт-Петербурге приступили к созданию хосписа для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет — первого в России. Под заведение будет перестроен старинный особняк в Пушкине, в котором ранее располагался санаторий "Малютка". Предполагается, что в хосписе будет восемнадцать мест для молодых людей, нуждающихся в паллиативной помощи.

— Вирус против Бутусова — Тамбовское управление Роспотребнадзора выпустило заявление о рок-фестивале "Чернозем", который должен состояться в областном центре 14-16 августа. По мнению ведомства, невозможно проведение столь массового мероприятия (в прошлом году "Чернозем" посетили более 30 тысяч человек, причем больше половины приехали из других регионов) в текущей эпидемиологической обстановке. Организаторам фестиваля направлено соответствующее предостережение.

— Приручите ПСА — В Москве 30 июля стартует скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии. Москвичи смогут бесплатно и быстро пройти обследование в одной из 66 поликлиник, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Инвалидам две очереди: на закрытие долгов по жилью может потребоваться еще 20 лет — Государственные органы не справляются с обеспечением жильем инвалидов, полагают в Счетной палате. Если ситуация не изменится, то закрыть очередь из тех, кто встал на учет еще до 2005 года, получится не раньше чем к 2045-му, отмечается в отчете ведомства, с которым ознакомились "Известия".

— Помощь сала: владелец сети украинских ресторанов объявлен в розыск — Основатель сети ресторанов украинской кухни "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время может оказаться и в картотеке Интерпола. Следствие инкриминирует осужденному за уклонение от уплаты налогов бизнесмену еще одно аналогичное преступление.

— Безбилетный протест: инвалиды жалуются на отказы в бесплатном проезде — Детям-инвалидам и их сопровождающим зачастую не предоставляют бесплатный проезд на междугородном транспорте до места лечения и обратно. Об этом "Известиям" заявили председатели нескольких региональных отделений Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). По их словам, проблема связана с правилами, которые появились в приказе Минздрава № 617 в 2015 году.

— Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы — Пособие по безработице должно составлять как минимум прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты. Такую позицию сформулировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Письмо, с которым ознакомились "Известия", организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

— Открытие лета: санатории Подмосковья ожидает провальный сезон — Подмосковные санатории готовятся к возобновлению работы с 1 августа. Однако их загрузка будет ниже на 40-45%, чем в прошлом году, считают в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Учитывая, что сезон для отдыха в этом регионе длится только три летних месяца, компенсировать потери за время простоя будет непросто. Санатории потеряли часть клиентов из-за долгой неопределенности с датой открытия — люди уже успели иначе спланировать свой отпуск.

— Готовься к штаммам с лета: осенью к COVID-19 добавится новый грипп — Выпуск вакцины от коронавируса может начаться в сентябре этого года. При этом власти должны быть полностью уверены в ее безопасности — только исходя из этого будет приниматься решение о вакцинации населения, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. При этом уже осенью к COVID-19 добавятся сезонные ОРВИ, а после — и совершенно новые штаммы гриппа, от которых россиян еще не прививали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Версия защиты: банки разрешили делать покупки в интернете без SMS-кода — Россиянам, которые совершают покупки в интернете, больше не придется подтверждать каждую транзакцию кодом из SMS. Платежные системы и банки начали внедрять новый стандарт безопасности 3D-Secure 2.0, который квалифицирует часть операций как низкорисковые и не требует дополнительного верификации личности.

— ПО — летаем: авиакомпании хотят перевести на отечественную систему бронирования — Российские авиакомпании предложили перевести на отечественную систему бронирования — этот вопрос лоббирует "Ростех", который и разрабатывает продукт. Госкорпорация обратилась к президенту с просьбой поручить правительству стимулировать перевозчиков к такому решению (письмо есть у "Известий").

— Вклад "Неэтичный": банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес — В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили "Известиям" их представители. Это значит, что кредитные организации не смогут вкладывать ни собственные, ни клиентские деньги в бизнес, который вредит экологии или использует дискриминационные практики и дешевый труд. В разное время в подобных нарушениях уличали множество глобальных корпораций от British Petroleum и Procter & amble до Nike и L"Oreal.

— Осень доллара: американская валюта будет дешеветь многие месяцы — В середине дня 27 июля на Московской бирже наблюдалась необычная картина. Курс евро подскочил на 46 копеек, тогда как доллар потерял 22 копейки по отношению к рублю. Ситуация редкая, так как обычно рубль растет или падает к доллару и евро одновременно, либо укрепляется американская валюта, а европейская, напротив, дешевеет. Объяснение у такой разнонаправленности — в общем ослаблении доллара в комбинации с общим негативом в мировой экономике.

— Заявка провалена: банки отклонили 2/3 обращений за кредитами от зарплатных клиентов — Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии. В марте банки одобряли почти половину заявок от клиентов этой категории.

— Осенний зазыв: Грузия для россиян откроется не раньше сентября — РФ и Грузия до сих пор не начали переговоры об открытии сухопутной границы, в августе страна вряд ли откроется для россиян. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе. По его словам, Тбилиси присматривается к эпидемиологической ситуации в соседней стране, но разговоров о том, чтобы начать прием туристов из РФ, пока нет.

— Нашли по следу: к чему приведет задержание 33 россиян в Белоруссии — В Госдуме призвали россиян воздержаться от поездок в Белоруссию после задержания 33 граждан РФ на территории республики. В комитете по делам СНГ напомнили, что маршрут в третьи страны через Минск стал популярным во время пандемии, и в сложившейся ситуации арестованным может оказаться любой турист. Инцидент, по мнению депутатов, необходимо урегулировать как можно скорее — в этом случае ситуация не окажет влияния на конструктивные отношения Москвы и Минска.

— Дрон указующий: беспилотники впервые навели удары морской авиации — Беспилотники "Форпост" учат охотиться на корабли и подлодки. Они смогут не только обнаруживать объекты противника в море, но и в реальном времени передавать их координаты боевой авиации. Новая система была недавно протестирована в ходе маневров Черноморского флота. Применение дронов для разведки морских целей особенно эффективно при необходимости длительного патрулирования, считают эксперты.

— Лечись, студент: вторая волна COVID-19 может начаться с университетов — Российские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в сентябре, связывая ее с началом учебного года. В первую очередь речь идет о возвращении в мегаполисы иногородних студентов, которые могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург. В связи с этим может потребоваться двухнедельный карантин для прибывающих в столицы учащихся, особенно из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщили "Известиям" эксперты.