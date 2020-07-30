МОСКВА, 30 июл – РИА Недвижимость. Объединенную стратегию развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства примут до конца года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что принятие разрабатывавшихся ранее по отдельности стратегии строительной отрасли и стратегии развития ЖКХ отложили, поскольку поняли, что принимать раздельно как два документа их нельзя. "Теперь принятие объединенной стратегии будет зависеть от того, какие параметры бюджета нам утвердят до 2023 года. Если будут ограничения по финансированию, то будет один вариант развития, не будет ограничений – пойдем вторым путем", — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что из-за коронавирусной инфекции капиталовложения будут вынуждены сократить минимум на 10% по сравнению с первоначальными планами.

"У нас задача компенсировать эти средства либо частными деньгами, либо каким-то альтернативным механизмом. Над этим мы сейчас ломаем голову. Думаю, базовые вещи мы поймем до 30 октября, так что я ставлю задачу, чтобы мы во втором полугодии этого года стратегию развития жилищного строительства и ЖКХ утвердили", — отметил Хуснуллин.

Находящаяся на рассмотрении правительства стратегия развития ЖКХ должна была быть утверждена в 2019 году. Она определяет задачи развития отрасли до 2035 года и промежуточные позиции по их выполнению на каждые пять лет. Проект стратегии был разделен на шесть сегментов: теплоснабжение, водоснабжение, жилье, развитие инвестиционного потенциала в сферах ЖКХ, экология и кадровая политика.

В свою очередь проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года Минстрой внес на рассмотрение кабмина осенью прошлого года. Главной целью стратегии были заявлены рост конкурентноспособности стройотрасли внутри страны и за ее пределами. Документ охватывал сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники. Предполагалось, что стратегия будет состоять из двух разделов — текущее состояние строительной отрасли РФ и приоритеты, цели и задачи отрасли до 2030 года.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте ria.ru 30 июля в 11.00 мск.