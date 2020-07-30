МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость. Для компании "Дом.РФ" планируется утвердить новую стратегию деятельности, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Когда мы говорим о "корпоративных" вопросах, то есть еще Федеральный фонд дольщиков, Фонд ЖКХ и компания "Дом.РФ", стратегию деятельности которой еще предстоит утвердить", — сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас "Дом.РФ" нужен государству именно в качестве института развития, "чтобы в стране было полное понимание, что происходит на рынке и куда двигаться, чтобы повысить доступность жилья для населения".

"Сам "Дом.РФ" должен развивать свои компетенции в области стратегии развития жилищной сферы и выработкой стандартов помогать Минстрою, а в ряде случаев они должны уметь самостоятельно управлять крупными проектами. Тем более, что "Дом.РФ" уже доказал способность быть оператором самых важных программ поддержки как бизнеса, так и населения, в том числе новой программы ипотеки с господдержкой", — подчеркнул Хуснуллин.

При этом, считает он, нацеленность на эти задачи развития не означает, что компания должна сократить объемы банковского бизнеса.

"Как банк они неплохо работают и поставили задачу кредитования жилищного строительства под 1 триллион рублей. Это очень амбициозная цель, а мне нравится, когда люди ставят амбициозные задачи", — сказал Хуснуллин, напомнив, что сейчас принадлежащий компании банк "Дом.РФ" уже входит в тройку лидеров по проектному кредитованию застройщиков, а также по объему выдачи льготной ипотеки.

АО "Дом.РФ" (до 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования) было создано правительством в 1997 году для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в "Банк "Дом.РФ".

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.