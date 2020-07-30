МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость. Качество освоения средств федерального бюджета в строительстве по итогам года будет лучше на 40%, чем в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, одна из главных проблем госзаказа в России – слабое освоение бюджетных средств в строительстве, "которое случается каждый год, причем часто по объективным причинам".

Среди причин, затрудняющих освоение, вице-премьер назвал большое количество действующих в стране ограничений, неправильную работу некоторых заказчиков, а также случившуюся в этом году пандемию, из-за которой где-то приостанавливались поставки стройматериалов или люди не могли приезжать на работу.

В этом году, по словам Хуснулина, ему вместе с Минфином удалось выработать ноу-хау, в рамках которого на строительство в регионах по госзаказу направлено еще 100 миллиардов рублей. "По согласованию с президентом и премьером, такой объем средств будет уже в ближайшее время выделен для тех субъектов, где освоение денег в первом полугодии шло с опережением. Это позволит простимулировать активно работающих строителей и быстрее завершить проекты там, где это возможно. В конце года, если дополнительный объем бюджетных средств не будет выбран, мы сделаем обратный переброс", — уточнил вице-премьер.

Он выразил надежду, что выделение дополнительных денег для тех, кто, несмотря на сложную обстановку, работает с опережением, даст возможность выполнить программу госзаказа в строительстве в России "близко к 100% – если не по объектам, то по деньгам".

"Я рассчитываю, что освоение средств федерального бюджета в стройке будет лучше на 40%, чем в прошлом году", — сказал Хуснуллин.

Полностью интервью с Маратом Хуснуллиным читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.