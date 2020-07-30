СЕУЛ, 30 июл /ПРАЙМ/. Банк Кореи сообщил в четверг, что заключенное в марте соглашение Южной Кореи и США о валютном свопе на 60 миллиардов долларов было продлено на шесть месяцев, до 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что Южная Корея 20 марта договорилась с США о крупнейшем более чем за 11 лет валютном свопе на 6 миллиардов долларов.

"Банк Кореи и Федеральная валютная система США 30 июля в 3.00 (21.00 29 июля мск) решили перенести дату окончания действия сделки о валютном свопе на шесть месяцев с 30 сентября этого года на 31 марта следующего года", — говорится в заявлении на сайте Банка Кореи.

Центробанк пояснил, что причиной стала "неопределенность" на рынке, несмотря на то, что валютные рынки доллара и южнокорейской воны показывают тенденцию к стабилизации.

Банк Кореи заявил, что при необходимости будет предоставлять местным банкам кредиты в долларах, используя линию валютных свопов. В период с марта по май он предоставил банкам валюты на сумму в 19,87 миллиарда долларов.

Нынешняя сделка по валютному свопу стала второй в своем роде между Южной Кореей и США. Предыдущая была заключена в октябре 2008 года в разгар мирового финансового кризиса.