МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться в России недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на правительственные поправки в НК РФ.

"Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением", — утверждает издание.

Суть камеральной проверки заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство, пояснил газете партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. Более того, пункт 3 статьи 88 НК напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной.

Сейчас налоговую декларацию подают как компании при уплате налогов, так и граждане при продаже, аренде и получении в дар недвижимости или авто, а также в случае выигрыша в лотерею или получения выгоды за рубежом. Ошибки при подаче деклараций, в том числе арифметические, случаются, но чаще всего они не намеренные, а совершаются из-за невнимательности или некомпетентности сотрудника, отмечает юрист-эксперт налогового дивизиона КГ "Сенат" Леся Болдырева. При этом намеренно искажать данные в декларации очень рискованно – это влечет налоговую, административную, а иногда и уголовную ответственность.

Мало того, распространены ситуации, когда у налогоплательщиков просто нет возможности правильно рассчитать налоговые платежи. "Например, у них могут отсутствовать необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы или обоснованность вычетов. Также нередки случаи, когда затягивается выставление счета-фактуры со стороны контрагента", – приводит примеры партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян. В таких ситуациях налогоплательщик, чтобы избежать штрафов за непредоставление налоговой декларации, может подать нулевую декларацию или декларацию с промежуточными данными, впоследствии отразив корректные цифры в уточненной декларации.

Сейчас такие действия не являются нарушением налогового законодательства, отмечает юрист, но позволяют налогоплательщику действовать в соответствии с собственной выгодой.

Подготовленные правительством поправки ставят налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение, констатируют специалисты. "Во-первых, моментально налогоплательщик рассматривается в качестве нарушителя норм законодательства и может быть привлечен к ответственности по налоговым правонарушениям по статье 119 НК за непредставление налоговой декларации, – обращает внимание Михаил Орлов. – Во-вторых, должностные лица налогоплательщика могут быть субъектами уголовного преследования, поскольку "неподача декларации" является одним из признаков совершения налогового преступления".